新纖打造北部最大無人機中心 預計2027年5月完工

新纖朝多角化發展，旗下正在興建中的新光幼獅智慧生產園區（新光InnovHUB），將打造北部最大的智慧無人載具中心，具備生產、研發、試飛、考照等功能。新纖董事長吳東昇今天表示，新纖也擬配套成立蓋亞資本公司，擔任創投角色，為新創公司提供資金奧援。

新纖2022年得標簽約桃園市政府與國產署合作規劃的「幼獅青年創業村暨智慧製造園區」案，取得50年地上權，預計分成2期開發；首期開發案預計斥資新台幣56億元，打造青年創業村等。新纖今天表示，新光InnovHUB已經動工，初期規劃打造北部最大的智慧無人載具中心。

新光幼獅執行長陳榮坤指出，相較於嘉義的「亞洲無人機AI新應用研發中心」（亞創中心）土地為學校用地，沒辦法做營業登記；新光InnovHUB採取「前店後廠」模式，前面是青年創業村，後面是智慧製造工廠，具有生產能量，為最大特色。

其次，台灣無人機供應鏈主要集中在新竹以北，新光InnovHUB位在桃園幼獅產業園區，地點具有優勢，以後無人機試飛不用跑到嘉義，希望可以形成「南北平衡」。未來新光InnovHUB的無人機園區，將集生產、研發、試飛、考照等功能於一身。

吳東昇今天透露，接下來新纖還打算成立配套的蓋亞資本公司，為新創公司提供資金奧援。對於新纖而言，也可以藉機物色好的投資標的，開創多元布局。

根據新纖規劃，新光InnovHUB第1期興建計畫預計2027年5月完工對外營運；接著會啟動2期計畫，預計2030年5月完成。