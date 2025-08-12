酷澎攜手桃園市婦幼發展局 首推「物流配送型公益捐贈模式」

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

響應桃園市婦幼關懷政策，美商Coupang 酷澎11日與桃園市婦幼發展局簽署合作協議，啟動全台首創「物流配送型公益捐贈模式」。Coupang酷澎提供價值數十萬的購物金「酷澎幣」及一年份「WOW會員」資格，協助孕產婦關懷中心依據個案需求即時採購奶粉、尿布、餐具等嬰幼兒必需品，免除運費與物資儲放空間的限制，讓行政資源更有效地投入孕產婦家庭的照護工作。

Coupang酷澎承諾於未來一年內，持續支持桃園市孕產婦關懷中心進行個案訪視與物資補給，並特別訂製近百個「酷家長萬能包」，內含多功能收納設計與貼心細節，包含可插掛行李箱固定帶、16個收納夾層、USB/Type-C外接充電孔，以及符合人體工學的減壓背帶，大幅提升通勤與外出便利性，讓育兒家庭在職場與生活中都能輕鬆應對。

桃園市長張善政表示，桃園市粗出生率達 7.29‰，為六都之冠，市府對婦幼健康高度重視。市府設立孕產婦關懷中心，展現對婦幼族群的承諾，Coupang酷澎以創新模式投入公益，成為企業與政府協力的典範。

Coupang酷澎台灣環境安全衛生長Dovie Majors表示，在母嬰照護領域，長期投入並持續尋求創新方式回饋社會。透過物流配送型公益捐贈模式，讓孕產婦家庭獲得最即時且有彈性的支持。

酷澎 桃園 物流 公益

