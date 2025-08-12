蝦皮購物「蝦皮特選」推「當日到貨」 涵蓋逾2000間店到店
電商拚速度出貨成為常態，蝦皮購物3月開始試營運「當日到貨」，以「蝦皮特選」產品加上創新的「無包裝」配送模式，成功縮短一半的出貨時間，實現「當日到貨」快速物流，蝦皮購物統計，獲得高達九成用戶好評。
蝦皮購物12日再宣布成為首間啟動全台「當日到貨」的電商平台。選購「蝦皮特選」產品，除花東及離島等特定門市外，全台超過2,000間蝦皮店到店門市支援當日到貨服務，提供更多消費者享有「今天訂、今天到」的高效購物選擇。
