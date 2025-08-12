快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

蝦皮購物「蝦皮特選」推「當日到貨」 涵蓋逾2000間店到店

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

電商拚速度出貨成為常態，蝦皮購物3月開始試營運「當日到貨」，以「蝦皮特選」產品加上創新的「無包裝」配送模式，成功縮短一半的出貨時間，實現「當日到貨」快速物流，蝦皮購物統計，獲得高達九成用戶好評。

蝦皮購物12日再宣布成為首間啟動全台「當日到貨」的電商平台。選購「蝦皮特選」產品，除花東及離島等特定門市外，全台超過2,000間蝦皮店到店門市支援當日到貨服務，提供更多消費者享有「今天訂、今天到」的高效購物選擇。

平台 電商 蝦皮購物

延伸閱讀

統一富爸爸當靠山！網家（8044）股價無力挨酸「救不起來」原因曝光

她見無印良品1商品價格被炒高「好用嗎？」 使用者曝心得：噴了很好睡

「眾量級」Andy、家寧情變 女方一家四口侵占4427萬及逃漏稅遭訴

黑心「白牌平板」大賣！業者刷機灌水改規格 500多人網購被騙百萬

相關新聞

郭智輝要中鋼讓利救汽車產業 工會發聲：免稅、減水電

針對經濟部長郭智輝在「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」中，表明將協助中鋼（2002）讓利救汽車產業，中鋼企業工會...

上半年近7萬宅交屋 桃園、台中使照量創新高

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況。上半年...

工具機7月出口較去年少8.4% 前十大出口國美國排第二

台灣工具機暨零組件公會公布7月工具機出口金額約為1.64億美元，相較6月減少15%，較去年同期減少8.4%。工具機關鍵零...

交屋海嘯來了！全台上半年使照量近7萬宅 恐強撞限貸風波

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況，全台上...

高雄老醫院熄燈 邱外科醫院3.4億元賣給「他 」

高雄知名「邱外科醫院」3.4億元賣了！根據內政部實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區成功一路知名老牌醫院「邱外科醫院」，去...

大里產業園區遇關稅衝擊 房仲：一廠難求景況出現鬆動

美國關稅衝擊，據台中市房仲業者指出，以往一廠難求的大里產業園區（大里工業區）廠房已出現鬆動，尤其是工業區外圍的零星工廠，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。