上半年近7萬宅交屋 桃園、台中使照量創新高

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況。上半年住宅使照核發量近7萬宅，創自2006年有統計以來同期歷史新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，上半年使照量大增，與疫情期間全台推案量大幅增加有關，而此波交屋潮強碰限貸風波，購屋人需留意財務狀況以免違約。

內政部統計顯示，上半年全台不含農舍住宅類使用執照核發量達6萬9,550宅，年增9.2%，不僅較2024年上半年多出5,874宅，更創2016年以來同期新高。

觀察六都，桃園市使照數量達1萬4,033宅，居六都亞軍，年增23.8%，同時創下自1999年以來有統計新高；台中市上半年使照量高達1萬4,890宅，勇奪六都冠軍，年增幅更高達32.7%。

台北市上半年核發使用執照數量僅3,673宅，較去年同期減少18.9%；新北市使照量達1萬556宅，年增18.9%；台南市使照量則小幅下滑6.9%，達到4,204宅；高雄市則逆勢成長20.9%，上半年使照達到9,266宅。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，自去年9月央行推出信用管制措施，加諸限貸問題難解，雙雙打擊市場，隨著近年來最大交屋潮來襲，除市場應慎防交屋潮演變為違約潮，預估市場景氣不容樂觀。