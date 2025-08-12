快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

《萬代組裝模型巡迴特展》登場 MGSD風靈鋼彈首度在台現身

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
《萬代組裝模型巡迴特展》登場，MGSD風靈鋼彈首度在台現身。圖片／台灣萬代南夢宮提供
《萬代組裝模型巡迴特展》登場，MGSD風靈鋼彈首度在台現身。圖片／台灣萬代南夢宮提供

由台灣萬代南夢宮模型玩具事業部主辦的《萬代組裝模型巡迴特展》，今年將在台北、台中與高雄接力登場。首站台北場將於8月16日至24日在台北華山1914文化創意產業園區盛大登場；高雄場接續於10月4日至10月12日在駁二藝術特區展出；台中場則將於11月1日至9日於台中Lalaport與粉絲們見面，邀請北、中、南的組裝模型玩家齊聚這場不容錯過的夏日模型盛事。

為慶祝鋼彈組裝模型邁入45周年，《萬代組裝模型巡迴特展》首站台北場將展出以鋼彈模型最高規格－PG UNLEASHED RX-78-2鋼彈為原型打造的3米高巨型立像。經典配色與帥氣姿態重現鋼彈英姿，展現鋼彈標誌性的威武氣勢，成為展場最受矚目的拍照打卡亮點。

PG UNLEASHED ν鋼彈首度登台 人氣IP、原創品牌組裝模型齊聚亮相 解鎖組裝模型無限魅力

於特展重磅登場的「鋼彈模型區」，將展出多款重量級紀念作品，包括首度登台、為紀念鋼彈45周年推出的PG UNLEASHED ν鋼彈，以及為紀念「鋼彈W系列」30周年推出的RG 、EG飛翼鋼彈零式、「水星的魔女」MGSD風靈鋼彈、「機動戰士Gundam GQuuuuuuX」等最新鋼彈模型，現場也將展出歷代RX-78-2鋼彈，和粉絲們一起回顧鋼彈模型的歷史。

「人氣IP組裝模型區」則集結多款經典話題作品，包括《寶可夢》、《遊戲王》、《數碼寶貝》、《宇宙戰艦大和號》、《航海王》、《魔神創造傳》，以及恐龍組裝模型『侏儸紀世界』聯名商品等模型也將同步登場，讓粉絲們大飽眼福。除此之外，萬代原創組裝模型品牌30 MINUTES LABEL也將在台北會場先行展示30MF 組裝奇幻輕作戰的新勢力 – 龍人騎士。30MS和偶像大師聯名商品，30MP『孤獨搖滾』系列商品也將魅力登場，和粉絲一起探索組裝模型的無窮魅力。

航海王

延伸閱讀

推動半導體科技 國科會主委提出四大面向發展策略

全球主要市場高檔震盪 短線面臨獲利調節壓力

1分鐘看世界／馬斯克 AI 模型大放送 Grok 4免費使用額度大增

百川醫療模型人氣飆 評測稱霸全球開源產品

相關新聞

上半年近7萬宅交屋 桃園、台中使照量創新高

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況。上半年...

工具機7月出口較去年少8.4% 前十大出口國美國排第二

台灣工具機暨零組件公會公布7月工具機出口金額約為1.64億美元，相較6月減少15%，較去年同期減少8.4%。工具機關鍵零...

交屋海嘯來了！全台上半年使照量近7萬宅 恐強撞限貸風波

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況，全台上...

高雄老醫院熄燈 邱外科醫院3.4億元賣給「他 」

高雄知名「邱外科醫院」3.4億元賣了！根據內政部實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區成功一路知名老牌醫院「邱外科醫院」，去...

大里產業園區遇關稅衝擊 房仲：一廠難求景況出現鬆動

美國關稅衝擊，據台中市房仲業者指出，以往一廠難求的大里產業園區（大里工業區）廠房已出現鬆動，尤其是工業區外圍的零星工廠，...

關稅動盪下高收入族群如何穩健置產 信義房屋揭三關鍵

近半年來，國際經濟因美國總統川普關稅政策動盪不安，在局勢不明之下，穩定的高收入族群如醫師族群，該如何穩健置產？信義房屋專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。