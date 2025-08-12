連續三年獲獎 華航獲「亞洲最佳企業雇主獎」

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
中華航空榮獲 2025 「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia)，由資深副總經理陳奕傑 (右) 代表領獎。圖／華航提供
中華航空榮獲 2025 「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia)，由資深副總經理陳奕傑 (右) 代表領獎。圖／華航提供

2025年亞洲最佳企業雇主獎（HR Asia Best Companies to Work for in Asia）評比結果揭曉，華航從約360家優秀企業中脫穎而出，獲得評審團隊高度認可。中華航空再度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，連續三年蟬聯此獎項，展現華航在員工幸福感及企業永續方面的卓越成就。

華航說明，亞洲最佳企業雇主獎由人力資源權威雜誌《HR Asia》舉辦，為亞洲地區最具指標性的人力資源管理獎項。華航此次蟬聯三屆「亞洲最佳企業雇主獎」，展現身為台灣首選航空公司的人才永續精神，攜手員工共榮，再創下一個里程碑。

華航指出，員工是公司最重要的資產，致力於打造幸福職場，並持續邁向「永續、關懷、共好」的勞資雙贏目標。華航積極培育航空產業專才，提供完善的訓練計畫及多元職涯發展，建立順暢的溝通管道，同時打造健康及安全的職場環境，並擁有具市場競爭力的薪酬與員工福利條件。

華航今年名列yes123求職網「夢幻暑期實習企業調查前三名」，2024年更榮獲人力銀行評選「幸福企業貿易流通業金獎」及勞動部「TTQS人才發展品質銀牌」。華航積極布建客、貨運航網，擴大營運規模及新增機隊，今年已陸續完成航務、空服、地服、簽派、資訊、客服、修護等逾千名人員徵才。

華航連續三年蟬聯 「亞洲最佳企業雇主獎」。圖／華航提供
華航連續三年蟬聯 「亞洲最佳企業雇主獎」。圖／華航提供
華航榮獲 2025 「亞洲最佳企業雇主獎」，展現華航在員工幸福感及企業永續方面的卓越成就。圖／華航提供
華航榮獲 2025 「亞洲最佳企業雇主獎」，展現華航在員工幸福感及企業永續方面的卓越成就。圖／華航提供

