連續三年獲獎 華航獲「亞洲最佳企業雇主獎」

2025年亞洲最佳企業雇主獎（HR Asia Best Companies to Work for in Asia）評比結果揭曉，華航從約360家優秀企業中脫穎而出，獲得評審團隊高度認可。中華航空再度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，連續三年蟬聯此獎項，展現華航在員工幸福感及企業永續方面的卓越成就。

華航說明，亞洲最佳企業雇主獎由人力資源權威雜誌《HR Asia》舉辦，為亞洲地區最具指標性的人力資源管理獎項。華航此次蟬聯三屆「亞洲最佳企業雇主獎」，展現身為台灣首選航空公司的人才永續精神，攜手員工共榮，再創下一個里程碑。

華航指出，員工是公司最重要的資產，致力於打造幸福職場，並持續邁向「永續、關懷、共好」的勞資雙贏目標。華航積極培育航空產業專才，提供完善的訓練計畫及多元職涯發展，建立順暢的溝通管道，同時打造健康及安全的職場環境，並擁有具市場競爭力的薪酬與員工福利條件。