永豐實財報／上半年獲利3.9億元、EPS 1.47元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

永豐實（6790）12日公布上半年財報，第2季稅後純益為1.8億元，約與去年持平，每股純益(EPS)為0.68元；上半年稅後純益3.9億元，年減9.3%，EPS為1.47元。

永豐實日前表示，除持續研發新產品外，也將擴大通路布局，並看好旗下潔品系列產品，看好其成為公司今年主要成長動能。

在新產品策略方面，公司持續布局高端市場，其中「五月花」品牌厚磅產品占比持續擴大，毛利率預計將優於去年。除市面常見的抽取式衛生紙與廚房紙巾外，永豐實也將針對不同使用場景，開發生活用紙新品類，創造新的消費需求，寄予厚望。

此外，公司看好今年的潔品系列，特別是洗衣膠囊，已成功進入最大、成長最快速的通路，並同步擴大通路布局，可望為全年帶來顯著的成長效益。

