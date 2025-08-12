聽新聞
工具機7月出口較去年少8.4% 前十大出口國美國排第二
台灣工具機暨零組件公會公布7月工具機出口金額約為1.64億美元，相較6月減少15%，較去年同期減少8.4%。工具機關鍵零組出口金額為1.32億美元，較6月份增加2.3%，較去年同期增加10.4 %。
其中，金屬切削工具機7月出口金額約為1.4億美元，相較6月出口減少11.9%；金屬成型工具機7月出口金額2429萬美元，則較6月減少29.5%。
公會統計，今年1至7月工具機累計出口金額為11.74億美元，較去年同期減少6.3%。其中，金屬切削工具機出口累計金額約為9.68億美元，較去年同期減少8%，金屬成型工具機出口累計金額約為2.07億美元，較去年同期增加2.2%。
今年1至7月工具機出口前十大國家依出口金額排序為中國（含香港）、美國、土耳其、印度、泰國、越南、日本、荷蘭、巴⻄及馬來西亞。
至於工具機關鍵零組件包含工作物夾持器、分度頭或其他工具機特殊配件、金屬切削工具機零件及附件、金屬成型工具機零件及附件、滾珠螺桿、線性滑軌。 7月工具機關鍵零組出口金額為1.32億美元，較6月份增加2.3%，較去年同路期增加10.4 %。
今年1至7月工具機關鍵零組出口累計出口金額約為8.63億美元，較去年同期微幅減少0.4%。今年1至7月工具機關鍵零組件主要出口國是中國（含香港）、美國、日本、印度、荷蘭、南韓、義大利、德國、泰國及土耳其。
