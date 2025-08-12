加速貨物通關 高雄關籲請進口人正確申報「陶瓷板」稅則

高雄關表示，有進口人報運「陶瓷板」，材質為99.8%氮化鋁，為定形後燒製（燒結溫度超過1,900度C），莫氏硬度10.2之陶質製品，用於半導體設備，使用環境溫度130℃，卻誤申報稅則號別第8486.90.00號「第8486節所屬機器之零件及附件」，第1欄關稅稅率免稅。經審核結果，該陶瓷板非屬第8486節貨品範疇，應歸列稅則號別第6909.12.90號「化學或其他工業用陶質製品」，第1欄關稅稅率6%。

高雄關進一步說明，依據海關進口稅則解釋準則並參據HS註解第69章第1分章總則、第6909節及第84章章註「本章不包括下列各項：……陶瓷材料所製之機器或器具（例如：泵）及任何材料所製之機器或器具之陶瓷零件（第69章）」之詮釋，來貨係氮化鋁材質經成形後高溫燒結之陶質產品，應歸列貨品分類號列第6909.12.90號。

高雄關籲請進口人報運是類貨品進口時，應正確申報稅則號別，如有疑問時，可於貨物進口前，依進口貨物稅則預先審核實施辦法規定，向進口地海關申請進口貨物稅則預先審核，以加速貨物通關並減少徵納雙方爭議。高雄關稅則預先審核服務電話(07)562-8262，如有相關疑問，歡迎來電洽詢。