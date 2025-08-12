加速貨物通關 高雄關籲請進口人正確申報「陶瓷板」稅則

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

高雄關表示，有進口人報運「陶瓷板」，材質為99.8%氮化鋁，為定形後燒製（燒結溫度超過1,900度C），莫氏硬度10.2之陶質製品，用於半導體設備，使用環境溫度130℃，卻誤申報稅則號別第8486.90.00號「第8486節所屬機器之零件及附件」，第1欄關稅稅率免稅。經審核結果，該陶瓷板非屬第8486節貨品範疇，應歸列稅則號別第6909.12.90號「化學或其他工業用陶質製品」，第1欄關稅稅率6%。

高雄關進一步說明，依據海關進口稅則解釋準則並參據HS註解第69章第1分章總則、第6909節及第84章章註「本章不包括下列各項：……陶瓷材料所製之機器或器具（例如：泵）及任何材料所製之機器或器具之陶瓷零件（第69章）」之詮釋，來貨係氮化鋁材質經成形後高溫燒結之陶質產品，應歸列貨品分類號列第6909.12.90號。

高雄關籲請進口人報運是類貨品進口時，應正確申報稅則號別，如有疑問時，可於貨物進口前，依進口貨物稅則預先審核實施辦法規定，向進口地海關申請進口貨物稅則預先審核，以加速貨物通關並減少徵納雙方爭議。高雄關稅則預先審核服務電話(07)562-8262，如有相關疑問，歡迎來電洽詢。

關稅 貨物稅

相關新聞

上半年近7萬宅交屋 桃園、台中使照量創新高

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況。上半年...

工具機7月出口較去年少8.4% 前十大出口國美國排第二

台灣工具機暨零組件公會公布7月工具機出口金額約為1.64億美元，相較6月減少15%，較去年同期減少8.4%。工具機關鍵零...

交屋海嘯來了！全台上半年使照量近7萬宅 恐強撞限貸風波

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況，全台上...

高雄老醫院熄燈 邱外科醫院3.4億元賣給「他 」

高雄知名「邱外科醫院」3.4億元賣了！根據內政部實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區成功一路知名老牌醫院「邱外科醫院」，去...

大里產業園區遇關稅衝擊 房仲：一廠難求景況出現鬆動

美國關稅衝擊，據台中市房仲業者指出，以往一廠難求的大里產業園區（大里工業區）廠房已出現鬆動，尤其是工業區外圍的零星工廠，...

關稅動盪下高收入族群如何穩健置產 信義房屋揭三關鍵

近半年來，國際經濟因美國總統川普關稅政策動盪不安，在局勢不明之下，穩定的高收入族群如醫師族群，該如何穩健置產？信義房屋專...

