藍天財報／上半年0.2億元 EPS 達0.03元

藍天（2362）公告2025第2季財報，受國際關稅政策不確定性升高及台幣升值影響，單季合併營收56.1億，季增35%，營業毛利12.12億元，季增4%，營業利益5.68億元，季增27%，本業營運表現穩定季增，且獲利結構穩健，業外其他損失含匯損影響數增加，最終單季稅後淨損2.3億元。

上半年合併營業收入97.5億元、營業毛利23.76億元，毛利率24%，較去年同期增加4個百分點；營業利益為10.14億元，較去年同期增加0.3%，營業利益率10.4%再度站穩雙位數，稅後淨利0.2億元，EPS為0.03元。

藍天筆電事業第2季在主要零組件供貨緩解下，加上RTX50系列量產出貨，各區業績均呈季增，單季出貨41萬台，季增56%；上半年出貨67.2萬台，受惠日本及歐洲區因WIN10換機潮需求暢旺，客戶積極追加新機種訂單，拉升高價藍海機種達66%，較同期增加14%，上半年筆電營業利益達4.74億元，較去年同期仍成長2%。在第2季的新機種接單出貨營運追趕下，順利回補第1季獲利缺口，筆電事業上半年仍維持獲利季增年增的紀錄。

隨著下半年旺季來臨，Windows 10停止支援時程進入倒數，商用客戶將持續加速汰換設備，藍天進一步強化高階電競機種接單出貨，並擴大布局AI PC新產品線，帶動產品組合優化，7月筆電出貨16萬台為今年度新高月增13%，營收17.4億元月增19%，在AI PC效益發酵及換機潮的需求下，第3季可望再續創佳績，達成季季增目標。