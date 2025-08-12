快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

交屋海嘯來了！全台上半年使照量近7萬宅 恐強撞限貸風波

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況，全台上半年住宅使照核發量近7萬宅，創自2006年有統計以來同期歷史新高。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，上半年使照量大增，與疫情期間全台推案量大幅增加有關，而此波交屋潮強碰限貸風波，購屋人需留意財務狀況以免違約。

內政部統計顯示，上半年全台不含農舍住宅類使用執照核發量達6萬9,550宅，年增9.2%，不僅較2024年上半年多出5,874宅，更創2016年以來同期新高。

賴志昶分析，以建案工期約3~5年推算，此波交屋潮起源於2020~2022年的疫情時期，當時台商回流湧入熱錢，刺激全台建商勇於推案，而首購族、自住買盤亦勇於買單，創造房市大多頭，之後餘波推移至今日，進而創造大交屋潮，但大海嘯來襲，卻強碰限貸令，不少交屋者面臨貸款成數下修或是貸款條件嚴苛，若為《平均地權條例》修法前取得者還能轉約，否則僅能面臨違約，長期下來，恐怕將對市場造成不小風險。

觀察六都，台北市上半年核發使用執照數量僅3,673宅，較去年同期減少18.9%；反觀新北市則表現出色，使照量達1萬556宅，年增18.9%；至於桃園市，使照數量達1萬4,033宅，居六都亞軍，年增23.8%，同時創下自1999年以來有統計新高；台中市上半年使照量高達1萬4,890宅，勇奪六都冠軍，年增幅更高達32.7%，也是1999年有統計以來同期新高；相較之下，台南市使照量則小幅下滑6.9%，達到4,204宅；高雄市則逆勢成長20.9%，上半年使照達到9,266宅。

賴志昶補充，桃園、台中近年有不少重大建設議題，自疫情後相繼成為建商推案重鎮，如前者有中壢青埔重劃區、機場捷運等開發，後者亦有西屯七期重劃區、台中捷運等不少話題性，磁吸品牌業者插旗，推升兩市新案量體，並隨著新案陸續集中於近期交屋，創造兩市使照核發量衝上同期歷史新高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，近期全球政經局勢多變，衝擊金融市場的同時，亦讓房市前景難以預料，加上自去年9月央行推出信用管制措施，加諸限貸問題難解，雙雙打擊市場，隨著近年來最大交屋潮來襲，除市場應慎防交屋潮演變為違約潮，且仍因市場趨冷有不少餘屋有待去化，種種原因之下，預估市場景氣仍不容樂觀。

全台暨六都歷年上半年使照量統計。資料來源／住商機構
全台暨六都歷年上半年使照量統計。資料來源／住商機構

疫情 機場捷運

延伸閱讀

金管會談關稅衝擊 金融業將是海嘯第二排

修杰楷還原夏威夷遇海嘯驚魂 「一家人分散」被困2小時嚇壞了

圖表看時事／俄羅斯8.8強震掀巨浪！多國發海嘯警報 一圖看破壞力與波高關係

俄強震未釀大海嘯 華人學者：板塊沒上下垂直移動

相關新聞

上半年近7萬宅交屋 桃園、台中使照量創新高

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況。上半年...

工具機7月出口較去年少8.4% 前十大出口國美國排第二

台灣工具機暨零組件公會公布7月工具機出口金額約為1.64億美元，相較6月減少15%，較去年同期減少8.4%。工具機關鍵零...

交屋海嘯來了！全台上半年使照量近7萬宅 恐強撞限貸風波

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況，全台上...

高雄老醫院熄燈 邱外科醫院3.4億元賣給「他 」

高雄知名「邱外科醫院」3.4億元賣了！根據內政部實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區成功一路知名老牌醫院「邱外科醫院」，去...

大里產業園區遇關稅衝擊 房仲：一廠難求景況出現鬆動

美國關稅衝擊，據台中市房仲業者指出，以往一廠難求的大里產業園區（大里工業區）廠房已出現鬆動，尤其是工業區外圍的零星工廠，...

關稅動盪下高收入族群如何穩健置產 信義房屋揭三關鍵

近半年來，國際經濟因美國總統川普關稅政策動盪不安，在局勢不明之下，穩定的高收入族群如醫師族群，該如何穩健置產？信義房屋專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。