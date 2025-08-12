交屋海嘯來了！全台上半年使照量近7萬宅 恐強撞限貸風波

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況，全台上半年住宅使照核發量近7萬宅，創自2006年有統計以來同期歷史新高。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，上半年使照量大增，與疫情期間全台推案量大幅增加有關，而此波交屋潮強碰限貸風波，購屋人需留意財務狀況以免違約。

內政部統計顯示，上半年全台不含農舍住宅類使用執照核發量達6萬9,550宅，年增9.2%，不僅較2024年上半年多出5,874宅，更創2016年以來同期新高。

賴志昶分析，以建案工期約3~5年推算，此波交屋潮起源於2020~2022年的疫情時期，當時台商回流湧入熱錢，刺激全台建商勇於推案，而首購族、自住買盤亦勇於買單，創造房市大多頭，之後餘波推移至今日，進而創造大交屋潮，但大海嘯來襲，卻強碰限貸令，不少交屋者面臨貸款成數下修或是貸款條件嚴苛，若為《平均地權條例》修法前取得者還能轉約，否則僅能面臨違約，長期下來，恐怕將對市場造成不小風險。

觀察六都，台北市上半年核發使用執照數量僅3,673宅，較去年同期減少18.9%；反觀新北市則表現出色，使照量達1萬556宅，年增18.9%；至於桃園市，使照數量達1萬4,033宅，居六都亞軍，年增23.8%，同時創下自1999年以來有統計新高；台中市上半年使照量高達1萬4,890宅，勇奪六都冠軍，年增幅更高達32.7%，也是1999年有統計以來同期新高；相較之下，台南市使照量則小幅下滑6.9%，達到4,204宅；高雄市則逆勢成長20.9%，上半年使照達到9,266宅。

賴志昶補充，桃園、台中近年有不少重大建設議題，自疫情後相繼成為建商推案重鎮，如前者有中壢青埔重劃區、機場捷運等開發，後者亦有西屯七期重劃區、台中捷運等不少話題性，磁吸品牌業者插旗，推升兩市新案量體，並隨著新案陸續集中於近期交屋，創造兩市使照核發量衝上同期歷史新高。