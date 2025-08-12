快訊

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

微風信義夏末最大檔「杜拜流金之夜」22日登場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
微風信義夏末最大檔「杜拜流金之夜」22日登場。微風/提供
微風信義夏末最大檔「杜拜流金之夜」22日登場。微風/提供

微風信義抓住盛夏的尾聲，「杜拜流金之夜 DUBAI GOLDEN NIGHT」將於8月22日（五）晚間18:00至23:00正式登場，今年主題以杜拜為靈感，揉合國際頂尖城市的視覺饗宴與時尚場域氛圍，再次提升高端百貨的購物規格。

活動當晚眾星雲集，除了近期討論超高的偶像劇「男公館」男神見面會，現場還有充滿異域魅力的肚皮舞、被視為財富象徵的黃金蟒互動、爵石手做DIY、超浪漫DJ show、HUR+佟凱玲限定合影拍貼機、可多人共玩的360度環景拍攝、頂級氣泡水、使用台灣經典茶製作的茶酒特調，還有被譽為「貴婦圈甜點界的愛馬仕」的純點心快閃！（禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒。）

全館酬賓回饋滿萬送千、滿千送百，活動期間憑微風積點禮遇會員資格，於指定櫃位單筆消費達指定門檻，即可享受酬賓點數立即回饋：高級珠寶單筆滿30,000元贈15000點($1,500元)、國際精品單筆滿10,000元贈10000點($1,000元)、名品服飾單筆滿5,000元贈5000點($500元)、香氛保養單筆滿3,000元贈3000點($300元)，信義之夜當晚還有加碼抵用券回饋，使用微風聯名卡還能享特殊加碼優惠：高級珠寶單筆滿500,000元贈加碼抵用券6,500元、國際精品與名品服飾單筆滿500,000元贈加碼抵用券12,000元、香氛保養單筆滿300,000元贈加碼抵用券6,900元。除此之外，當晚累計消費達指定門檻還能兌換紙本酬賓券、NESPRESSO膠囊咖啡機、La Prairie鑽白魚子三件組與50分鐘的護膚療程，全館總回饋最高可達25%，讓您徜徉在流金之夜中，購物力百分百！

今年微風信義也推出許多與杜拜流金之夜相關的精品珠寶，珠寶部分有來自法國的百年奢侈品牌Van Cleef & Arpels的Perlée Clovers 手鐲，經典圓珠設計搭配四葉圖騰，金色光芒恍若杜拜夜空星辰。TASAKI獻上全台獨家的Atelier Aurora 項鍊，以珍珠與金屬線條交織，設計低調卻極致貴氣。Hearts on Fire的AERIAL Double Sunrise 鑽石耳環，則以3.15克拉璀璨美鑽詮釋信義專屬華麗，閃耀度直逼杜拜王室珠寶。

今年的精品與時尚單品同樣吸睛，FENDI的Peekaboo ISeeU Petite粉色珍稀皮革手袋、BALENCIAGA Rodeo銀色蛇紋迷你手提包與CELINE Claude蜥蜴皮革肩背包三款獨家包款齊聚微風信義，稀有材質與金屬光澤緊跟Y3K潮流，奢華與未來科技感並存，讓整體造型更豐富。

名品服飾則有VALENTINO的金銀絲印花上衣與self-portrait的粉紅色花呢毛絨褶襬迷你洋裝巧妙呼應華麗主題；鞋履則由 Jimmy Choo的繽紛花飾高跟鞋與HOGAN台灣限定香檳金休閒鞋完美收尾，讓每一步都如置身金色宮殿般閃耀耀眼。

做為信義區頂級香氛一條街的微風信義2F這次也帶來眾多品牌的迷人香氣，有屬於夏日椰奶香的LOEWE伊比薩島星幻假日淡香精、Maison Francis Kurkdjian Paris的724淡香精，還有2025全新版本的GUERLAIN幸福鈴蘭淡香水，重新設計的瓶身以18K金的捲曲線條勾勒出精美的蔓藤花紋，就像一件精美的藝術品；信義之夜當晚則有限定販售的Acqua di Parma迷煙茉莉淡香精，滿足香水迷的各種香氛需求。

微風信義本季也華麗迎來三間嶄新品牌進駐！來自法國的時尚女裝品牌 ba&sh，以向陽而生的心態為動力，成為輕奢設計與智慧時尚相融合的時尚先鋒，信義之夜當晚滿額即贈限量環保藝術花器。來自德國慕尼黑的奢華運動品牌BOGNER帶來奢華運動服飾與時尚休閒裝，活動期間商品全面9折優惠，滿額還加贈價值6,800元品牌高爾夫系列印花鴨舌帽。童裝選物精品babyMADISON則集結國際知名童裝與質感生活禮品，打造親子選購新據點，活動期間春夏精選商品7折起，兩件再享8折優惠。

微風 杜拜 珠寶

延伸閱讀

全球旅遊巴黎最令人焦慮…紐約排不上10大 杜拜最令人放鬆

跨年出國買氣旺！機票降幅達2成 雪梨、杜拜行程最熱銷

經典Horsebit馬銜鍊再進化！GUCCI全新高級珠寶 野性也優雅

日系珠寶AHKAH全新形象進駐微風信義 章若楠演繹chandelier高級珠寶流光溢彩

相關新聞

40年過去…商品價格都漲了一倍！「通膨」未來東西會越來越貴且持續下去

我跟我媽相差了30歲，聽她提過小時候在屏東一碗陽春麵只要1元，這種便宜到誇張的價格，令我訝異。 在我讀國中時，同學們都會在補習前，先到附近的飲料店買點心。當時大杯的珍珠奶茶價格大約是25元到30元、

高雄老醫院熄燈 邱外科醫院3.4億元賣給「他 」

高雄知名「邱外科醫院」3.4億元賣了！根據內政部實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區成功一路知名老牌醫院「邱外科醫院」，去...

大里產業園區遇關稅衝擊 房仲：一廠難求景況出現鬆動

美國關稅衝擊，據台中市房仲業者指出，以往一廠難求的大里產業園區（大里工業區）廠房已出現鬆動，尤其是工業區外圍的零星工廠，...

關稅動盪下高收入族群如何穩健置產 信義房屋揭三關鍵

近半年來，國際經濟因美國總統川普關稅政策動盪不安，在局勢不明之下，穩定的高收入族群如醫師族群，該如何穩健置產？信義房屋專...

台中七期高價新案惦惦賣 六預售新案上半年貢獻近80億

2025年上半年，台中七期市政核心區高價產品持續穩健銷售，最新市調統計，住宅與商辦六大新案合計貢獻近80億元成交量。在供...

台南房市GG了？南科土地標售全流標、專家16字解讀

台南市府日前辦理南科FG特區、永康鹽行國中區段土地標售作業，只有1筆永康商業地成功標出，南科全數流標。信義房屋在地房仲分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。