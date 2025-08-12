微風信義夏末最大檔「杜拜流金之夜」22日登場

微風信義抓住盛夏的尾聲，「杜拜流金之夜 DUBAI GOLDEN NIGHT」將於8月22日（五）晚間18:00至23:00正式登場，今年主題以杜拜為靈感，揉合國際頂尖城市的視覺饗宴與時尚場域氛圍，再次提升高端百貨的購物規格。

活動當晚眾星雲集，除了近期討論超高的偶像劇「男公館」男神見面會，現場還有充滿異域魅力的肚皮舞、被視為財富象徵的黃金蟒互動、爵石手做DIY、超浪漫DJ show、HUR+佟凱玲限定合影拍貼機、可多人共玩的360度環景拍攝、頂級氣泡水、使用台灣經典茶製作的茶酒特調，還有被譽為「貴婦圈甜點界的愛馬仕」的純點心快閃！（禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒。）

全館酬賓回饋滿萬送千、滿千送百，活動期間憑微風積點禮遇會員資格，於指定櫃位單筆消費達指定門檻，即可享受酬賓點數立即回饋：高級珠寶單筆滿30,000元贈15000點($1,500元)、國際精品單筆滿10,000元贈10000點($1,000元)、名品服飾單筆滿5,000元贈5000點($500元)、香氛保養單筆滿3,000元贈3000點($300元)，信義之夜當晚還有加碼抵用券回饋，使用微風聯名卡還能享特殊加碼優惠：高級珠寶單筆滿500,000元贈加碼抵用券6,500元、國際精品與名品服飾單筆滿500,000元贈加碼抵用券12,000元、香氛保養單筆滿300,000元贈加碼抵用券6,900元。除此之外，當晚累計消費達指定門檻還能兌換紙本酬賓券、NESPRESSO膠囊咖啡機、La Prairie鑽白魚子三件組與50分鐘的護膚療程，全館總回饋最高可達25%，讓您徜徉在流金之夜中，購物力百分百！

今年微風信義也推出許多與杜拜流金之夜相關的精品珠寶，珠寶部分有來自法國的百年奢侈品牌Van Cleef & Arpels的Perlée Clovers 手鐲，經典圓珠設計搭配四葉圖騰，金色光芒恍若杜拜夜空星辰。TASAKI獻上全台獨家的Atelier Aurora 項鍊，以珍珠與金屬線條交織，設計低調卻極致貴氣。Hearts on Fire的AERIAL Double Sunrise 鑽石耳環，則以3.15克拉璀璨美鑽詮釋信義專屬華麗，閃耀度直逼杜拜王室珠寶。

今年的精品與時尚單品同樣吸睛，FENDI的Peekaboo ISeeU Petite粉色珍稀皮革手袋、BALENCIAGA Rodeo銀色蛇紋迷你手提包與CELINE Claude蜥蜴皮革肩背包三款獨家包款齊聚微風信義，稀有材質與金屬光澤緊跟Y3K潮流，奢華與未來科技感並存，讓整體造型更豐富。

名品服飾則有VALENTINO的金銀絲印花上衣與self-portrait的粉紅色花呢毛絨褶襬迷你洋裝巧妙呼應華麗主題；鞋履則由 Jimmy Choo的繽紛花飾高跟鞋與HOGAN台灣限定香檳金休閒鞋完美收尾，讓每一步都如置身金色宮殿般閃耀耀眼。

做為信義區頂級香氛一條街的微風信義2F這次也帶來眾多品牌的迷人香氣，有屬於夏日椰奶香的LOEWE伊比薩島星幻假日淡香精、Maison Francis Kurkdjian Paris的724淡香精，還有2025全新版本的GUERLAIN幸福鈴蘭淡香水，重新設計的瓶身以18K金的捲曲線條勾勒出精美的蔓藤花紋，就像一件精美的藝術品；信義之夜當晚則有限定販售的Acqua di Parma迷煙茉莉淡香精，滿足香水迷的各種香氛需求。

微風信義本季也華麗迎來三間嶄新品牌進駐！來自法國的時尚女裝品牌 ba&sh，以向陽而生的心態為動力，成為輕奢設計與智慧時尚相融合的時尚先鋒，信義之夜當晚滿額即贈限量環保藝術花器。來自德國慕尼黑的奢華運動品牌BOGNER帶來奢華運動服飾與時尚休閒裝，活動期間商品全面9折優惠，滿額還加贈價值6,800元品牌高爾夫系列印花鴨舌帽。童裝選物精品babyMADISON則集結國際知名童裝與質感生活禮品，打造親子選購新據點，活動期間春夏精選商品7折起，兩件再享8折優惠。