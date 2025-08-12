李長榮獲CDP供應商議和評比最高等級A 躋身全球「領導力級別」

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

2024年全球最具指標性的氣候評比機構CDP（碳揭露專案）最新評比結果出爐，李長榮化工獲選為「2024 CDP Supplier Engagement Leader，供應商議和」評比中榮獲最高等級A，躋身全球「領導力級別」，彰顯其在供應鏈管理與永續治理上的卓越表現。

李長榮化工營運副總經理林欽洲表示，永續供應鏈不是單點行動，而是整個價值鏈共同努力的成果。這次獲得肯定，是我們持續推動供應鏈ESG治理的具體成就；未來我們將持續與供應商夥伴深化合作，強化碳排數據揭露與管理，並持續朝2030年減碳42%、2050年實現淨零碳排的長期目標邁進。

李長榮長期以來致力於打造透明、具韌性與高度參與的供應鏈管理機制，透過與供應商夥伴攜手推動低碳轉型，不僅強化企業韌性，也進一步提升品牌競爭力。此次榮獲CDP最高等級，是對其永續治理實力的高度肯定，並且分別在治理機制、範疇三價值鏈碳排放管理、供應商參與與風險管理流程等多項指標皆獲得領導力A等級肯定，顯示其永續行動正持續深化，朝淨零轉型穩步邁進。

CDP被視為國際氣候行動的重要評比平台，對跨國企業與傳統製造業尤具指標意義。它提供標準化揭露架構，協助企業辨識並管理氣候相關財務風險、提升供應鏈透明度與韌性，並成為獲取投資人信任與創造長期價值的重要依據。此次李長榮榮獲領導力級別，不僅反映其供應鏈治理實力與國際標準接軌，也進一步鞏固其在全球市場的競爭力。

李長榮化工

