亞洲藏壽司陸續結束中國事業 第2季轉盈每股賺0.9元

亞洲藏壽司先前宣布陸續結束中國上海門市營運，專注經營台灣市場，歷經重整腳步後，第2季財報轉虧為盈，每股盈餘0.9元；上海門市已關閉1門市，尚有2家門市。

亞洲藏壽司第2季合併營收新台幣14.4億元，年增21.3%，稅後淨利0.42億元，每股盈餘0.9元，較首季轉虧為盈，上半年合併營收27.69億元，年增5.8%，稅後淨利0.26億元，年減68.2%，每股盈餘0.56元。

亞洲藏壽司指出，第1季因認列海外減損而虧損，不過，隨上海門市逐步關閉，經營資源集中投入台灣市場，第2季在IP扭蛋及母親節助攻下，營收與獲利告捷。

展望後續，亞洲藏壽司指出，看好暑假旺季與接續的IP商機，7月營收5.2億元，年增13.2%、月增6.5%，繳出年月雙增成績，今年前7月營收32.9億元，年增6.9%。

針對下半年展店計畫，亞洲藏壽司指出，目前海內外門市共計61家，其中台灣59家門市，上海門市陸續結束營運，目前已關閉1門市，尚有2家門市。