影／永立榮啟用外泌體創研先導製造中心 瞄準保健市場
永立榮生醫股份有限公司上午於竹北生醫園區啟用全台首座「外泌體創研先導製造中心」，整合外泌體的研發、製造、功效驗證與應用轉化，瞄準再生醫美、保養與保健產業市場。
永立榮生醫董事長簡奉任表示，目前經營主軸分為兩個方向，一個是新藥開發，另一個是保養品與保健品，而公司選擇的細胞是羊水裡的胎兒幹細胞。永立榮定位為再生醫療幹細胞外泌體公司，以羊水幹細胞為核心，用於勃起功能障礙與乾眼症的乾細胞及外泌體新藥開發。
