快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

影／永立榮啟用外泌體創研先導製造中心 瞄準保健市場

攝影中心／ 記者葉信菉／新竹即時報導
永立榮生醫股份有限公司上午於竹北生醫園區啟用全台首座「外泌體創研先導製造中心」，永立榮生醫董事長簡奉任（右六）、經濟部政務次長何晉滄（左六）與貴賓們一同進行啟動儀式。記者葉信菉／攝影
永立榮生醫股份有限公司上午於竹北生醫園區啟用全台首座「外泌體創研先導製造中心」，永立榮生醫董事長簡奉任（右六）、經濟部政務次長何晉滄（左六）與貴賓們一同進行啟動儀式。記者葉信菉／攝影

立榮生醫股份有限公司上午於竹北生醫園區啟用全台首座「外泌體創研先導製造中心」，整合外泌體的研發、製造、功效驗證與應用轉化，瞄準再生醫美、保養與保健產業市場。

永立榮生醫董事長簡奉任表示，目前經營主軸分為兩個方向，一個是新藥開發，另一個是保養品與保健品，而公司選擇的細胞是羊水裡的胎兒幹細胞。永立榮定位為再生醫療幹細胞外泌體公司，以羊水幹細胞為核心，用於勃起功能障礙與乾眼症的乾細胞及外泌體新藥開發。

永立榮生醫股份有限公司上午於竹北生醫園區啟用全台首座「外泌體創研先導製造中心」，整合外泌體的研發、製造、功效驗證與應用轉化，瞄準再生醫美保養與保健產業市場。記者葉信菉／攝影
永立榮生醫股份有限公司上午於竹北生醫園區啟用全台首座「外泌體創研先導製造中心」，整合外泌體的研發、製造、功效驗證與應用轉化，瞄準再生醫美保養與保健產業市場。記者葉信菉／攝影

立榮 幹細胞 新藥開發

延伸閱讀

永立榮啟用外泌體創研先導製造中心 攻外泌體百億商機

2025失智論壇/失智新藥新科技 植物新藥在美進入二期臨床試驗

沈玉琳日吞5保健品 台大名醫揭台洗腎率居冠原因：世上沒有健康食品

攻寵物高齡商機 牧騰生技推亞洲首創寵物幹細胞與外泌體自體儲存服務

相關新聞

40年過去…商品價格都漲了一倍！「通膨」未來東西會越來越貴且持續下去

我跟我媽相差了30歲，聽她提過小時候在屏東一碗陽春麵只要1元，這種便宜到誇張的價格，令我訝異。 在我讀國中時，同學們都會在補習前，先到附近的飲料店買點心。當時大杯的珍珠奶茶價格大約是25元到30元、

補助10億「解決旅宿缺工」成效不佳！網揭台灣觀光缺陷：薪水不漲補也沒用

交通部觀光署為解決旅宿業缺工問題，編列10億元補助業者增聘房務與清潔人員，原估可帶動逾1萬6000人就業，實際卻僅增加2617人。審計部決算報告指出，補助期間觀光旅館與一般旅館客房部職工增幅均未達1成，顯示政策對改善缺工幫助有限。報告也引述統計數據，住宿及餐飲業離職主因以待遇不符期望佔比最高，凸顯薪資與求職者需求落差。觀光署回應將持續宣導提高薪資、營造友善職場，並推動科技輔助與彈性用工，以強化服務品質。

台南房市GG了？南科土地標售全流標、專家16字解讀

台南市府日前辦理南科FG特區、永康鹽行國中區段土地標售作業，只有1筆永康商業地成功標出，南科全數流標。信義房屋在地房仲分...

關稅動盪下高收入族群如何穩健置產 信義房屋揭三關鍵

近半年來，國際經濟因美國總統川普關稅政策動盪不安，在局勢不明之下，穩定的高收入族群如醫師族群，該如何穩健置產？信義房屋專...

台中七期高價新案惦惦賣 六預售新案上半年貢獻近80億

2025年上半年，台中七期市政核心區高價產品持續穩健銷售，最新市調統計，住宅與商辦六大新案合計貢獻近80億元成交量。在供...

建商獵地新寵 高雄老牌醫院「邱外科」3.4億賣了

高雄知名「邱外科醫院」3.4億元賣了！根據實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區成功一路知名老牌醫院「邱外科醫院」，去年12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。