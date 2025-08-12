永立榮啟用外泌體創研先導製造中心 攻外泌體百億商機

永立榮（6973）12日於竹北生醫園區舉行外泌體創研先導製造中心啟用儀式，啟動公司首座整合外泌體研發、製造、功效驗證與應用轉化於一體的一站式專業型研製基地，為再生醫美保養與保健產業開啟全新藍海。

本次活動邀請經濟部次長何晉滄、國科會竹科管理局副局長游靜秋、生物技術開發中心執行長李財坤、經濟部生技醫藥產業發展推動小組主任黃千岳、克麗緹娜行銷公司臺灣分公司總經理陳白瑛等，匯聚超過百位重量級人士蒞臨，一同見證象徵台灣在羊水幹細胞與外泌體應用技術的自主創新能力，正式跨入可規模化量產、可商轉化的新里程。

永立榮定位為再生醫療幹細胞外泌體公司，以羊水幹細胞為核心，用於勃起功能障礙與乾眼症的幹細胞及外泌體新藥開發，並進一步拓展鹿來源外泌體應用，包括鹿羊水、鹿茸，延伸至再生醫美保養品原料、醫材等高附加價值市場。公司也開發 ACT.A 鹿茸多肽賦活因子，應用於保健食品領域，展現多元產品布局能力。

永立榮總經理暨技術長黃效民表示，外泌體創研先導製造中心已導入GMP 等級的生產與品管系統，最高可達每月20萬劑的產能，能處理來自人類羊水、鹿羊水、鹿茸，以及其他動植物與微生物的外泌體來源。

他表示，外泌體創研先導製造中心可依據不同產品應用、目標市場與法規要求，提供一站式服務，涵蓋 原料製備、客製配方開發、功效驗證、法規諮詢到國際 OEM／ODM，並廣泛應用於再生醫美、保健營養品、醫療器材等高附加價值領域，確保產品在品質、安全與合規上符合國際嚴格標準。

該中心同時也是永立榮推進國際合作與商業布局的重要產研樞紐，為拓展全球高端再生科技醫美與保健市場奠定強大基礎。

在啟用儀式中，永立榮同步推出獨家「Exosome Design House」服務平台。此平台以研發實力為核心，結合完整資料庫與AI 技術，快速設計功能性外泌體配方，協助客戶以最短時間開發出符合需求的產品。這項差異化服務不僅提供Total Solution全方位解決方案，更能加速接單、縮短上市時間，並大幅提升客戶競爭力與市場反應速度。

永立榮董事長簡奉任表示，永立榮在營運策略上正式導入「Exosome Design House」的概念與文化，透過專注於研發設計與技術整合，提供客戶涵蓋產品規劃、配方開發到市場應用的Total Solution 全方位解決方案。此模式強調以最小的資本支出創造最大的商業價值，並透過高度整合的研發與設計能力，提升企業競爭力與客戶黏著度，落實客戶導向與差異化經營的核心理念。

在執行層面，永立榮以Design House為核心，將開發與製造功能性的外泌體原料，並將最終製造環節委託予專業的保養品廠與食品廠（類似半導體產業的封測廠）進行代工，降低自建產能所需的資本投入。未來，公司資本支出預期將維持在低水位，同時持續透過創新設計與專利技術，實現商業價值的最大化。

根據Grand View Research報告，全球外泌體市場規模自 2024 年的約1.77億美元，預估從2025年起將以年複合成長率28.7%的速度快速擴張，至2030 年達7.94億美元。這股成長動能來自慢性疾病的盛行與精準醫療的需求提升，同時外泌體在高機能保養品與再生醫美的應用，也成為推動市場爆發的關鍵驅力。

永立榮近期啟用外泌體創研先導製造中心、與Exosome Design House平台，具備GMP等級產能與 AI 配方設計能力，能針對不同市場與法規，提供從原料製備、配方開發、功效驗證到OEM／ODM 的一站式解決方案，快速推出差異化外泌體保養品。這項布局，讓永立榮在外泌體高機能護膚市場搶得先機，並成為國際品牌開發再生醫美與保養產品的關鍵合作夥伴。

展望 2025 年，永立榮將以「再生醫療 × 外泌體科技」雙軸驅動營運，除了推進男性勃起功能障礙新藥 UA002 的臨床開發外，也將持續擴大全球外泌體保養品與功能食品的應用版圖，深化與國際品牌與通路的合作。

永立榮表示，未來不僅是原料與製造的供應者，更是外泌體保養品創新設計的智囊團，以「消費變現 × 研發反哺」模式推進國際市場，目標成為亞洲再生醫美與高端護膚領域的重要技術供應商。