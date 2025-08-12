快訊

大里產業園區遇關稅衝擊 房仲：一廠難求景況出現鬆動

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
住商不動產軟體園區店負責人余叔奇說，這兩年因傳統產業的接單不好，近日又受關稅不確定因素影響，大里產業園區一帶的手工具、模組工廠紛有租售情形。圖／余叔奇提供
住商不動產軟體園區店負責人余叔奇說，這兩年因傳統產業的接單不好，近日又受關稅不確定因素影響，大里產業園區一帶的手工具、模組工廠紛有租售情形。圖／余叔奇提供

美國關稅衝擊，據台中市房仲業者指出，以往一廠難求的大里產業園區（大里工業區）廠房已出現鬆動，尤其是工業區外圍的零星工廠，像是手工具、模組等工廠，都有出售或轉租情形，而且因這兩年傳產景氣不好，連帶周遭的小吃店生意也掉了約3分之1，以往熱鬧的塗城路商圈店面也變得難賣。

住商不動產軟體園區店負責人余叔奇說，這兩年因傳統產業的接單不好，近日又受關稅不確定因素影響，大里產業園區一帶的手工具、模組工廠紛有租售情形。租金價格也從一坪6百元降至450元，但市況仍然不好。

她說，在傳統產業的大環境不好下，原本經營就有困難，還有二代接班問題，加上又有關稅衝擊，都使得原本一廠難求的情況出現鬆動，尤其是園區附近的中興路一段一帶。園區內工業20路、14路也有業主對業主洽談，價格由每坪40降至35萬仍未談成，後來改為業主轉為出租。

余叔奇說，因為傳產營運受影響，連帶小吃店生意也差了，加上物價上漲，小吃店也調漲價格，排骨便當由120漲至140，業者仍嘆難經營。這也使得以往屬店奇奇貨可居的塗城路商圈的店面也有人拿出來賣了，但以30坪的店面價格而言，總價已由2千萬元掉至1千7百多萬元，但是仍得賣很久，接手並不積極。

大里產業園區服務中心人員說，這兩年陸續有廠房出租或轉售，但和這兩年傳產不景氣比較相關，難認是直接受關稅影響，但服務中心為掌握園區動向，會加以了解。至於有租售需求，服務中心會請他們接洽委託的仲介業者自行洽談。

關稅 小吃

