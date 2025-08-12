快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

關稅動盪下高收入族群如何穩健置產 信義房屋揭三關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
士林行政中心商圈生活環境不錯，吸引醫師族群置產。（圖:信義房屋提供）
士林行政中心商圈生活環境不錯，吸引醫師族群置產。（圖:信義房屋提供）

近半年來，國際經濟因美國總統川普關稅政策動盪不安，在局勢不明之下，穩定的高收入族群如醫師族群，該如何穩健置產？信義房屋專家表示，選擇好地段、空置率低的小坪數產品保值、抗風險，並選擇信賴的專業品牌房仲協助了解貸款、稅率問題，是動盪的時代中穩健置產的關鍵。

信義房屋天母芝山店店長李蕙君表示，醫師族群收入穩定、工時很長，因此偏好長期穩健置產，較少偏好需要頻繁觀察市場進出的金融產品，因此房地產是醫師族群資產配置的主要選擇。

李蕙君建議，醫師族群想穩健置產可留意三大重點，第一，選擇有公共建設、交通便利的地段才能抗跌保值，不易受國際政經局勢震盪影響，以雙北捷運沿線來看，士林、天母一帶不僅有士林、劍潭TOD案，北投士林科學園區也正開發，有發展前景。

第二，選擇中小坪數的產品，李蕙君建議，若是置產要出租有被動收入，選擇屋齡15年內的新古大樓、2-3房產品對一般人而言實用，較易出租，而若是自住需求，可選擇距離醫院車程10分鐘左右，有捷運、公園、賣場的物件，天母向來人文氣息佳，就成為許多醫師族群的置產首選。

李蕙君建議，目前國際政經動盪，關稅仍不明，建議若想購屋的消費者，若是自用需求，考量保值性、到達工作地點的交通否便利，若是喜歡、價格可負擔就可出手，有機會遇到屋主因資金需求而讓利，而談到不錯價格。

李蕙君推薦三個生活圈，可供醫師族群選擇，第一為「天母芝山捷運生活圈」，有賣場、百貨、捷運，距離北士科近，屋齡10年內的大樓，單價100-120萬之間，而30多年的電梯華廈，單價約90-100萬之間。

而石牌生活圈，石牌捷運站二號出口，有許多屋齡10年內的大樓，單價破100萬，小坪數3000-4000多萬、大坪數5000-7000多萬，另一生活圈則是士林行政中心、陽明高中一帶，靠近新光醫院，以大坪數產品為主，屋齡15年的住宅大樓，總價約4000-6000多萬居多，李蕙君建議，若是選擇置產型產品，可選擇租賃穩定的大樓，避免空置率過高，並由專業品牌仲介協助了解租賃情形，貸款與稅率的問題。

醫師 捷運

延伸閱讀

政院關稅記者會挨轟「聽不下去」…工總開火：比40年來都慘

暫行對等關稅20% 卓榮泰：談判最後階段前向國會、民眾充分說明

半導體關稅100%「乍看完了」...川普留後門！謝金河：選錯方向會付大代價

卓榮泰指關稅「20%+N」非失言 但深刻檢討未以此論述

相關新聞

40年過去…商品價格都漲了一倍！「通膨」未來東西會越來越貴且持續下去

我跟我媽相差了30歲，聽她提過小時候在屏東一碗陽春麵只要1元，這種便宜到誇張的價格，令我訝異。 在我讀國中時，同學們都會在補習前，先到附近的飲料店買點心。當時大杯的珍珠奶茶價格大約是25元到30元、

補助10億「解決旅宿缺工」成效不佳！網揭台灣觀光缺陷：薪水不漲補也沒用

交通部觀光署為解決旅宿業缺工問題，編列10億元補助業者增聘房務與清潔人員，原估可帶動逾1萬6000人就業，實際卻僅增加2617人。審計部決算報告指出，補助期間觀光旅館與一般旅館客房部職工增幅均未達1成，顯示政策對改善缺工幫助有限。報告也引述統計數據，住宿及餐飲業離職主因以待遇不符期望佔比最高，凸顯薪資與求職者需求落差。觀光署回應將持續宣導提高薪資、營造友善職場，並推動科技輔助與彈性用工，以強化服務品質。

台南房市GG了？南科土地標售全流標、專家16字解讀

台南市府日前辦理南科FG特區、永康鹽行國中區段土地標售作業，只有1筆永康商業地成功標出，南科全數流標。信義房屋在地房仲分...

關稅動盪下高收入族群如何穩健置產 信義房屋揭三關鍵

近半年來，國際經濟因美國總統川普關稅政策動盪不安，在局勢不明之下，穩定的高收入族群如醫師族群，該如何穩健置產？信義房屋專...

台中七期高價新案惦惦賣 六預售新案上半年貢獻近80億

2025年上半年，台中七期市政核心區高價產品持續穩健銷售，最新市調統計，住宅與商辦六大新案合計貢獻近80億元成交量。在供...

建商獵地新寵 高雄老牌醫院「邱外科」3.4億賣了

高雄知名「邱外科醫院」3.4億元賣了！根據實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區成功一路知名老牌醫院「邱外科醫院」，去年12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。