信義房屋「AI 試衣間」邀社會新鮮人穿上主題套裝體驗多元職涯

社會新鮮人的你，對未來職涯的想像是什麼？信義企業集團以房仲本業為起點，發展出觀光旅遊、文化公益、開發事業等多元布局，為加深社會新鮮人對品牌的認識，同時展現信義企業集團對多元職涯樣貌的重視，近期推出「AI試衣間」數位活動，以「穿上信義挺不同」為主軸，設計四款象徵不同職涯領域的服裝，網友可以上傳照片，再透過AI技術一鍵穿上，具象化體驗信義企業集團在AI房產科技、地方創生、永續發展、觀光旅遊等多元層面的投入。

四套服裝分別以「穿上科技」、「穿上風景」、「穿上永續」、「穿上熱情」為設計概念。「穿上科技」象徵信義房屋不只提供新鮮人完整的教育訓練、保障買賣雙方同時也是保障從業人員的SinyiCare十大守護，還有著業界數位轉型的領導地位，以AI房仲角色，陪伴客戶安心成家。

AI熱潮在世界各國、各行各業發酵，信義房屋則是「以人為本」進行數位轉型，希望讓AI成為房仲同仁最好的輔助，業務人員就能更集中心力，聚焦在服務客戶。舉例來說，房仲一大任務就是要開發待售物件，信義房屋研發「Super Agent 數位房仲」APP，以AI串聯、分析，協助房仲辨識高潛力物件與客戶，也能做行程及客戶管理，形同每位業務都有一位專屬的AI秘書；另一款「AI智能配案」則是分析客戶需求，將庫存中適合的物件提供給房仲同仁，同仁結合人工配案的經驗，事半功倍達到更精準、更細緻的服務。

而「穿上風景」，象徵信義房屋近年致力於發展馬來西亞沙巴渡假飯店，以及環灘島觀光旅遊事業，目標希望打造一座發展永續旅遊的「零碳島」；「穿上永續」則進一步代表了信義房屋在環灘島上，以「復育先行」作為核心策略，進行珊瑚礁、海龜、造林等生態復育行動。

至於「穿上熱情」則代表了地方創生，事實上，信義房屋自2004年推動「社區一家」計畫至今，是國內單一企業支持最久、規模最大的社造行動，隨著逾20年來的推動，更加清楚在地產業必須生生不息，才能讓社區永續發展，進而推動成立「台灣地方創生基金會」，希望凝聚在地產業與社區的繁榮發展，讓更多台灣的美好被看見。

信義房屋表示，此次透過邀請4位MZ世代網紅韓鈺、上朣、梅亞瑟、紀牛牛，穿上4套服裝，拍攝時尚平面照、短影音，更推出「AI試衣間」數位活動，邀請網友動動手指，上傳自己的照片，就能利用AI技術一鍵穿上不同服裝，感受到「穿上信義挺不同」的主題理念。

同時，信義房屋即日起至8月20日也推出抽獎活動，凡是到信義房屋Facebook官方粉絲團留言，並邀請朋友一起一鍵換上4套不同服裝，有機會抽中台北東京雙人來回機票，或是AirPods Pro 2等大獎。

