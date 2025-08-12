台中七期高價新案惦惦賣 六預售新案上半年貢獻近80億

2025年上半年，台中七期市政核心區高價產品持續穩健銷售，最新市調統計，住宅與商辦六大新案合計貢獻近80億元成交量。在供給逐漸稀少的背景下，該區仍穩居中台灣交易最密集的熱區。

尤其在頂級住宅市場，「寶璽天讚」與「聯聚理安大廈」睽違十年再現大坪數預售案，雙雙站上億元俱樂部，合計創下逾24億元銷售額，顯示高資產族群在不動產配置上的積極態度，也帶動七期再度成為市場關注焦點。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，當前市場受政策與資金面雙重壓力影響，買方趨於審慎，但七期是中台灣少數具備完整行政、商業與生活機能的地段，本身即屬「極端耐震區」，價格增幅穩定，受景氣波動的影響也較小。

目前整體交易結構的M型化更加顯著：一端是以價量取勝的剛性需求，另一端則是訴求品牌力、設計感與地段稀有性的高價市場。「像七期這類區段，產品雖非大量，但單筆成交總價動輒上億，但因為極具稀缺性，反而更能穩住市場高端價值帶。」

根據內政部實價登錄資料，「寶璽天讚」為今年上半年七期住宅預售案中成交總額最高者，更居中台灣億元級交易之冠。該案規劃100至130坪大坪數產品，總銷達140億元，建築規模與設計強度均遠超市場水準。由全球前三大建築事務所Nikken Sekkei操刀設計，基地面積逾1,200坪，是市政核心內唯一面南、擁有超大棟距條件的超高層住宅案。

Nikken曾主導東京晴空塔、東京巨蛋與杜拜 One Za’abeel等國際級地標，「寶璽天讚」延續「寶璽天睿」的國際豪宅尺度，在許多建商紛紛縮小規模的時刻，「寶璽天讚」的規劃也被視為七期百坪豪宅的指標。

特別是相較區域內其他高總價產品多屬個案餘屋或中古轉售，「寶璽天讚」以新案身份釋出稀有大坪數選擇，在開發密度已高、供給空間有限的七期核心，未來能再現相同條件的機會渺茫，也讓該案在推出初期便受到高資產族群高度關注。

聯聚建設的「聯聚理安大廈」、「聯聚玉衡大廈」兩案則雙雙突破均價百萬，為區域價格定錨；第4季預計再推出第三棟商辦「聯聚中衡大廈」，坪數規劃60至130坪，總銷估200億元。

從聯聚佈局商辦，進一步觀察七期商辦市場，興富發集團推出的「市政壹號廣場」以彈性坪數切入市場，鎖定總部型與分散型雙重需求，上半年即創下25.53億元交易量，「允將TST台灣之鑽」則成交數筆百坪合併戶交易，單價更站上9字頭，以商辦市場來說，表現亮眼。

豐邑集團位於市政路、河南路口(惠民段118地號)約2,500坪角地，將攜手榮獲過室內設計界最高榮譽Gold Key Awards肯定的香港鄭中設計事務所，規劃興建2棟45層樓高的住宅，總銷約400億元。

市政、惠中路口(惠國段174地號)3,100坪的角地，將規劃樓高53層、總面積約6萬坪的商辦與百貨商場，總投資預估逾550億元；另外還有惠國段180地號商辦案，光七期三案總銷就突破千億元。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔表示，七期新市政中心總面積約108公頃，扣除46%的公共設施用地後，可開發建地僅約18萬坪，目前更剩不到10%的可用供給，且其中一半還將作為商業用途。