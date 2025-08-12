快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

台中七期高價新案惦惦賣 六預售新案上半年貢獻近80億

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中七期高價新案惦惦賣，六預售新案上半年合計貢獻近80億。業者提供
台中七期高價新案惦惦賣，六預售新案上半年合計貢獻近80億。業者提供

2025年上半年，台中七期市政核心區高價產品持續穩健銷售，最新市調統計，住宅與商辦六大新案合計貢獻近80億元成交量。在供給逐漸稀少的背景下，該區仍穩居中台灣交易最密集的熱區。

尤其在頂級住宅市場，「寶璽天讚」與「聯聚理安大廈」睽違十年再現大坪數預售案，雙雙站上億元俱樂部，合計創下逾24億元銷售額，顯示高資產族群在不動產配置上的積極態度，也帶動七期再度成為市場關注焦點。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，當前市場受政策與資金面雙重壓力影響，買方趨於審慎，但七期是中台灣少數具備完整行政、商業與生活機能的地段，本身即屬「極端耐震區」，價格增幅穩定，受景氣波動的影響也較小。

目前整體交易結構的M型化更加顯著：一端是以價量取勝的剛性需求，另一端則是訴求品牌力、設計感與地段稀有性的高價市場。「像七期這類區段，產品雖非大量，但單筆成交總價動輒上億，但因為極具稀缺性，反而更能穩住市場高端價值帶。」

根據內政部實價登錄資料，「寶璽天讚」為今年上半年七期住宅預售案中成交總額最高者，更居中台灣億元級交易之冠。該案規劃100至130坪大坪數產品，總銷達140億元，建築規模與設計強度均遠超市場水準。由全球前三大建築事務所Nikken Sekkei操刀設計，基地面積逾1,200坪，是市政核心內唯一面南、擁有超大棟距條件的超高層住宅案。

Nikken曾主導東京晴空塔、東京巨蛋與杜拜 One Za’abeel等國際級地標，「寶璽天讚」延續「寶璽天睿」的國際豪宅尺度，在許多建商紛紛縮小規模的時刻，「寶璽天讚」的規劃也被視為七期百坪豪宅的指標。

特別是相較區域內其他高總價產品多屬個案餘屋或中古轉售，「寶璽天讚」以新案身份釋出稀有大坪數選擇，在開發密度已高、供給空間有限的七期核心，未來能再現相同條件的機會渺茫，也讓該案在推出初期便受到高資產族群高度關注。

聯聚建設的「聯聚理安大廈」、「聯聚玉衡大廈」兩案則雙雙突破均價百萬，為區域價格定錨；第4季預計再推出第三棟商辦「聯聚中衡大廈」，坪數規劃60至130坪，總銷估200億元。

從聯聚佈局商辦，進一步觀察七期商辦市場，興富發集團推出的「市政壹號廣場」以彈性坪數切入市場，鎖定總部型與分散型雙重需求，上半年即創下25.53億元交易量，「允將TST台灣之鑽」則成交數筆百坪合併戶交易，單價更站上9字頭，以商辦市場來說，表現亮眼。

豐邑集團位於市政路、河南路口(惠民段118地號)約2,500坪角地，將攜手榮獲過室內設計界最高榮譽Gold Key Awards肯定的香港鄭中設計事務所，規劃興建2棟45層樓高的住宅，總銷約400億元。

市政、惠中路口(惠國段174地號)3,100坪的角地，將規劃樓高53層、總面積約6萬坪的商辦與百貨商場，總投資預估逾550億元；另外還有惠國段180地號商辦案，光七期三案總銷就突破千億元。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔表示，七期新市政中心總面積約108公頃，扣除46%的公共設施用地後，可開發建地僅約18萬坪，目前更剩不到10%的可用供給，且其中一半還將作為商業用途。

住宅產品的稀有性不僅造就創價空間，也使得七期成為中台灣單價、總價雙高的指標區域。而寶璽、聯聚兩案作為七期近十年首見的大坪數預售案，總價門檻皆破億元，不僅具備市場稀缺性，更反映出品牌與規劃水準在高端市場中的決定性地位。

台中七期新市政中心114年上半年成交一覽。資料來源／內政部實價登錄
台中七期新市政中心114年上半年成交一覽。資料來源／內政部實價登錄
「寶璽天讚」為今年上半年七期住宅預售案中成交總額最高者。業者提供
「寶璽天讚」為今年上半年七期住宅預售案中成交總額最高者。業者提供

延伸閱讀

祖克柏是惡鄰？把高級社區當「大富翁」遊戲盤爆買 鄰居不滿

NBA／畢斯利大合約飛了 還因積欠租金被趕出底特律豪宅

影／門窗被射鋼珠！台中豪宅高樓層成箭靶 彈弓怪客落網稱：射空罐玩

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

相關新聞

40年過去…商品價格都漲了一倍！「通膨」未來東西會越來越貴且持續下去

我跟我媽相差了30歲，聽她提過小時候在屏東一碗陽春麵只要1元，這種便宜到誇張的價格，令我訝異。 在我讀國中時，同學們都會在補習前，先到附近的飲料店買點心。當時大杯的珍珠奶茶價格大約是25元到30元、

補助10億「解決旅宿缺工」成效不佳！網揭台灣觀光缺陷：薪水不漲補也沒用

交通部觀光署為解決旅宿業缺工問題，編列10億元補助業者增聘房務與清潔人員，原估可帶動逾1萬6000人就業，實際卻僅增加2617人。審計部決算報告指出，補助期間觀光旅館與一般旅館客房部職工增幅均未達1成，顯示政策對改善缺工幫助有限。報告也引述統計數據，住宿及餐飲業離職主因以待遇不符期望佔比最高，凸顯薪資與求職者需求落差。觀光署回應將持續宣導提高薪資、營造友善職場，並推動科技輔助與彈性用工，以強化服務品質。

台南房市GG了？南科土地標售全流標、專家16字解讀

台南市府日前辦理南科FG特區、永康鹽行國中區段土地標售作業，只有1筆永康商業地成功標出，南科全數流標。信義房屋在地房仲分...

關稅動盪下高收入族群如何穩健置產 信義房屋揭三關鍵

近半年來，國際經濟因美國總統川普關稅政策動盪不安，在局勢不明之下，穩定的高收入族群如醫師族群，該如何穩健置產？信義房屋專...

台中七期高價新案惦惦賣 六預售新案上半年貢獻近80億

2025年上半年，台中七期市政核心區高價產品持續穩健銷售，最新市調統計，住宅與商辦六大新案合計貢獻近80億元成交量。在供...

建商獵地新寵 高雄老牌醫院「邱外科」3.4億賣了

高雄知名「邱外科醫院」3.4億元賣了！根據實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區成功一路知名老牌醫院「邱外科醫院」，去年12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。