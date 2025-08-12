快訊

台南房市GG了？南科土地標售全流標、專家16字解讀

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南市府日前辦理土地標售作業，僅1筆永康鹽行國中區段商業地成功標出。圖／信義房屋提供
台南市府日前辦理土地標售作業，僅1筆永康鹽行國中區段商業地成功標出。圖／信義房屋提供

台南市府日前辦理南科FG特區、永康鹽行國中區段土地標售作業，只有1筆永康商業地成功標出，南科全數流標。信義房屋在地房仲分析，此次標售結果可看出，「殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做」，建商購地推案意願保守。

在此情況下，可預期台南市今年下半年到明年一波預售交屋潮結束後，會有段時間新屋供給量減少。對剛需買方來說，現在是進場的好時間點，因為現在物件選擇多、議價空間較大，等到未來供給量變少，相對彈性也會較少。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，此次標售的土地包括位於南科FG特區共釋出7標8筆土地，均是住宅區用地，鹽行國中區段則釋出3標5筆土地，包含住宅區與商業區用地。

其中，商業區允許商業、餐飲、零售等多元用途，不過，最後只有1筆位於永康鹽行國中區段的商業區土地，由大牛牛建設公司標下，該筆標出的土地溢價率也只有0.1%，形同是接近底價得標，南科全數掛蛋。

張榮表示，大牛牛建設本就已經取得此次這塊基地旁3塊土地，合計已有近800坪左右土地，此次以接近底價得標，顯示態度也較為保守。

張榮分析，日前台南許多百貨、商場、飯店開幕，表示業者對在地消費力仍有信心，不過，百貨及飯店業者在規劃開幕事宜，都是提早2、3年，甚至4、5年評估，利潤回收則看未來10至20年。

反觀建商買土地開發，評估的是未來2、3年的景氣狀況，獲利則要抓在未來5年內；換言之，綜合此次標售結果可看出，「殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做」，建商購地推案意願保守。

張榮指出，前幾年建商推案量大，預估下半年至明年台南仍會有交屋潮，不過現在已經可觀察到不少屋主前兩年買在高點，現在陸續交屋後，願小幅讓利出場，短期內市場供給量偏大，價格可能也會有2成以內的議價空間。

不過，大約2、3年後，可預期供給量會逐步減少，進而影響議價空間彈性相對也會縮小，因此，對剛需買方來說，若現階段有購屋需求，其實是不錯的進場看屋、購屋時間點。

