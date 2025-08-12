華航三連霸「亞洲最佳企業雇主獎」 員工幸福與永續發展獲國際肯定

2025年「亞洲最佳企業雇主獎」（HR Asia Best Companies to Work for in Asia）評比結果出爐，中華航空再度獲獎，連續三年蟬聯此榮譽，展現員工幸福感與企業永續發展的優異表現。在約360家參評企業中，華航脫穎而出，獲得評審高度肯定。

華航視員工為最重要資產，持續打造幸福職場，推動「永續、關懷、共好」的勞資雙贏目標。公司積極培育航空專才，提供完善訓練與多元職涯發展，建立暢通的溝通管道，營造健康、安全的工作環境，並提供具市場競爭力的薪酬與福利。

「亞洲最佳企業雇主獎」由人力資源雜誌《HR Asia》主辦，是亞洲地區指標性的人資管理獎項。華航三度獲獎，彰顯其作為台灣首選航空公司的永續人才精神，與員工攜手共創佳績。

此外，華航今年入選yes123求職網「夢幻暑期實習企業調查」前三名，2024年獲人力銀行「幸福企業貿易流通業金獎」及勞動部「TTQS人才發展品質銀牌」。華航持續擴充客貨運航網與機隊，今年已完成航務、空服、地服、簽派、資訊、客服、修護等逾千人招募，展現積極發展規模與服務的決心。