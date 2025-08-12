華航三連霸「亞洲最佳企業雇主獎」 員工幸福與永續發展獲國際肯定

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華航空榮獲 2025 「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia)，由資深副總經理陳奕傑 (右) 代表領獎。（華航提供）
中華航空榮獲 2025 「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia)，由資深副總經理陳奕傑 (右) 代表領獎。（華航提供）

2025年「亞洲最佳企業雇主獎」（HR Asia Best Companies to Work for in Asia）評比結果出爐，中華航空再度獲獎，連續三年蟬聯此榮譽，展現員工幸福感與企業永續發展的優異表現。在約360家參評企業中，華航脫穎而出，獲得評審高度肯定。

華航視員工為最重要資產，持續打造幸福職場，推動「永續、關懷、共好」的勞資雙贏目標。公司積極培育航空專才，提供完善訓練與多元職涯發展，建立暢通的溝通管道，營造健康、安全的工作環境，並提供具市場競爭力的薪酬與福利。

「亞洲最佳企業雇主獎」由人力資源雜誌《HR Asia》主辦，是亞洲地區指標性的人資管理獎項。華航三度獲獎，彰顯其作為台灣首選航空公司的永續人才精神，與員工攜手共創佳績。

此外，華航今年入選yes123求職網「夢幻暑期實習企業調查」前三名，2024年獲人力銀行「幸福企業貿易流通業金獎」及勞動部「TTQS人才發展品質銀牌」。華航持續擴充客貨運航網與機隊，今年已完成航務、空服、地服、簽派、資訊、客服、修護等逾千人招募，展現積極發展規模與服務的決心。

