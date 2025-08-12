出席「MedInfo 2025」開幕式 林佳龍：智慧醫療展現台灣軟實力

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

兩年一度的「世界醫療與健康資訊大會」（MedInfo 2025）近日在台北盛大登場，吸引來自全球上千位專家學者與產業菁英齊聚一堂，交流醫學、資訊、人工智慧、護理等領域的尖端研究與前瞻見解。外交部長林佳龍 10 日出席開幕式，期盼透過本次盛會，展現台灣在智慧醫療領域的成就，並與國際攜手合作，造福全球健康福祉。

林佳龍特別感謝社團法人台灣醫學資訊學會（TAMI）在理事長林明錦的領導下，自 2019 年成功爭取到本次大會主辦權，歷經六年悉心籌備，規劃多場研討會、論壇與專題演講，吸引世界各地上千篇論文投稿。除學術交流外，大會也安排與會貴賓參訪台北故宮博物院及林口長庚醫院，讓國際友人汲取專業新知的同時，深度認識台灣的歷史文化與公共衛生實力，進一步提升台灣國際能見度。

林佳龍表示，台灣擁有頂尖的醫學與資訊實力，為發展智慧醫療產業奠定堅實基礎。台灣並積極運用此優勢，協助友邦巴拉圭建置「醫療資訊管理系統」（HIS），有效提升臨床效率與國民健康福祉。

林佳龍提到，外交部與衛福部緊密合作，邀集國內醫療院所、醫衛產業及公協會專家組成「醫療公衛台灣隊」，執行「榮邦計畫」下「智慧醫療與健康產業」計畫，不僅提升友邦醫療能量與公共衛生水準，也透過「以醫帶產」模式，為台灣產業開拓海外商機，將台灣的成功經驗貢獻國際社會。

林佳龍指出，台灣擁有便捷的國際航線、高素質人才與深厚人文底蘊，是舉辦各項國際會議的理想地點。他也說，外交部將持續支持與鼓勵國際非政府組織（INGO）在台舉辦國際會議，發揮國民外交力量，落實「人人都是外交官」的目標。

