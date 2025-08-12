新板商圈震撼彈！麗寶百貨經營13年結束營業 改裝商辦搶進辦公市場

13年百貨熄燈！麗寶集團在台唯一的百貨商場、坐落於板橋的麗寶百貨廣場（Hi Mall）將在8月底結束營業，轉型為商辦大樓。麗寶集團證實，該據點將啟動「建築更新計畫」，改裝後將以商辦為主，是否保留部分賣場空間仍在研議中。此舉意味著麗寶集團在台唯一的百貨商場將正式退場並轉型。

館內主力店秀泰影城、湯姆熊已相繼宣布最後營業日期。板橋秀泰影城表示，將服務至8月31日，屆時將迎來最後一場放映，持有有效票券的消費者可至全台秀泰影城使用。湯姆熊板橋麗寶店同日也公告，配合改裝計畫營業至8月底，顧客所持彩票與代幣可於其他分店繼續使用。

麗寶百貨表示，開業13年來感謝消費者支持，改裝計畫將透過建築升級與空間優化，為下一階段營運奠定基礎，並在結束營業前舉辦品牌拍賣活動至8月底。

麗寶百貨廣場位於新板商圈，2013年1月18日試營運，由麗寶建設轉投資設立，初期鎖定18至35歲年輕族群，核心店包含秀泰影城、湯姆熊歡樂世界、奧斯丁夢想樂園及王品集團的藝奇，樓層規劃為B1至6樓商場、7樓至16樓商辦。然而，由於未能形成足以與周邊主要百貨抗衡的核心吸客動能，在板橋大遠百、遠百中山店及環球購物中心板橋車站店等百貨環伺下，競爭壓力日益加劇。

新板商圈被視為新北市百貨最密集戰區，涵蓋板橋大遠百、遠百中山店、環球購物中心板橋車站店等大型商場，並受惠於板橋車站三鐵共構的人流優勢。該商圈人流龐大，但主要消費動能高度集中於大遠百及車站商場，形成品牌與餐飲資源的集聚效應。相較之下，麗寶百貨雖擁有影城與遊樂業態，但缺乏大型旗艦品牌與高黏著度會員體系，加上商圈內新品牌與餐飲業態更新頻率快，吸客難度逐年提高。

麗寶集團目前事業版圖涵蓋建設、營造、旅館連鎖、生技醫學、海外事業、不動產投資開發及休閒行銷等七大事業體，零售布局僅剩台中麗寶OUTLET MALL及上海虹橋麗寶廣場。