經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄知名邱外科醫院去年底由建商以3.4億元收購。圖／台灣房屋
高雄知名邱外科醫院去年底由建商以3.4億元收購。圖／台灣房屋

高雄知名「邱外科醫院」3.4億元賣了！根據實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區成功一路知名老牌醫院「邱外科醫院」，去年12月以3.4億元成交，據了解，買方為聯上建設集團蘇姓董座以個人名義買下。

實價顯示，該醫院屋齡53年，共6層樓，建坪796坪，占地176坪，屬商五用地，換算每坪地價約達192.7萬元，超越仰德建設於2020年購入「邱外科醫院」後方同區段停車場土地，每坪110萬元成交紀錄，為該區段地價新高。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，邱外科是高雄知名老牌醫院，開業已超過半世紀，是陪伴不少家庭老中青三代的老醫院，去年因許姓院長猝逝，醫院未來走向也備受關注。

據了解，由於該院屬老舊地區醫院，原設計及使用的建築及消防標準不符現行規範，依醫療法第23條應辦理歇業，而邱外科亦已於今年4月起永久歇業，也讓這間老牌醫院正式走入歷史。

劉沛緹表示，該醫院位於成功一路與四維四路口，屬於亞灣區範疇，受亞灣區開發計畫，帶動區段建物與土地價值大幅攀升，像是與邱外科相鄰的素地及後方停車場，皆已分別被常鎰建設及仰德建設卡位。

觀察該標的雙面臨主要道路，土地屬高容積率的商五用地，加上高齡建物如符合危老條例另可享容積獎勵，推估建商是看準土地開發價值，買地不買屋，未來應會打掉重練，不過該筆土地面積不足200坪，如能與相鄰土地再整合，方能更有利整體開發規劃，以該區段預售大樓單價已站上5字頭，如以成交地價換算，未來推案應坐穩5字頭行情。

根據台灣房屋集團彙整實價資料統計，建商買醫院不只一樁，位於苓雅區三多二路，屋齡45年的「乃榮醫院」，去年8月也由匯成建設以1.32億元買下，另外，去年6月，茂德建設張姓董座也以個人名義，豪擲2.7億元，買下新興區中山一路上的「惠仁醫院」。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，市區老醫院普遍位於人口密集的核心市區，且醫院建築多為大坪數獨棟基地，佔地廣、開發彈性高，同時這幾筆交易，其土地使用分區皆屬具高容積效益的商五用地，搭配高屋齡可享危老重建獎勵，周邊亦有老透天或素地可供整合，整體開發效益大。

李家妮指出，高雄建商近年積極整合市區老透天、大型透店等物件，反映出市區素地的高度稀缺，也展現對都更與危老市場的前瞻布局，相較於一般物件，這些市區老醫院兼具地段、面積與整合優勢，因此建物在搬遷或停業後釋出，相對容易成為建商高價入主的目標。

高雄近一年建商買醫院交易紀錄。資料來源／台灣房屋
高雄近一年建商買醫院交易紀錄。資料來源／台灣房屋

建商獵地新寵 高雄老牌醫院「邱外科」3.4億賣了

