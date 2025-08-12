快訊

中颱楊柳恐強風豪雨！淹水警戒、易致災地區曝 1圖看全台「風險區」

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

華航榮登2025「亞洲最佳企業雇主獎」三連霸

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航榮獲 2025 「亞洲最佳企業雇主獎」，展現華航在員工幸福感及企業永續方面的卓越成就。華航提供
華航榮獲 2025 「亞洲最佳企業雇主獎」，展現華航在員工幸福感及企業永續方面的卓越成就。華航提供

華航再攀高峰！2025 年亞洲最佳企業雇主獎（HR Asia Best Companies to Work for in Asia）評比結果揭曉，中華航空再度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，連續三年蟬聯此獎項。

華航展現出華航在員工幸福感及企業永續方面的卓越成就；此次評比中，華航從約360家優秀企業中脫穎而出，獲得評審團隊高度認可。

華航視員工為公司最重要的資產，致力於打造幸福職場，並持續邁向「永續、關懷、共好」的勞資雙贏目標。華航積極培育航空產業專才，提供完善的訓練計畫及多元職涯發展，建立順暢的溝通管道，同時打造健康及安全的職場環境，並擁有具市場競爭力的薪酬與員工福利條件。

亞洲最佳企業雇主獎由人力資源權威雜誌《HR Asia》舉辦，為亞洲地區最具指標性的人力資源管理獎項。華航此次蟬聯三屆「亞洲最佳企業雇主獎」，展現身為台灣首選航空公司的人才永續精神，攜手員工共榮，再創下一個里程碑。

華航今年名列yes123求職網「夢幻暑期實習企業調查前三名」，2024年更榮獲人力銀行評選「幸福企業貿易流通業金獎」及勞動部「TTQS人才發展品質銀牌」。華航積極布建客、貨運航網，擴大營運規模及新增機隊，今年已陸續完成航務、空服、地服、簽派、資訊、客服、修護等逾千名人員徵才。

華航連續三年蟬聯 「亞洲最佳企業雇主獎」。華航提供
華航連續三年蟬聯 「亞洲最佳企業雇主獎」。華航提供
中華航空榮獲 2025 「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia)，由資深副總經理陳奕傑 (右) 代表領獎。華航提供
中華航空榮獲 2025 「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia)，由資深副總經理陳奕傑 (右) 代表領獎。華航提供

華航 職場

延伸閱讀

航空四雄營收一好三壞 日本線載客率下滑、電商業務未恢復

堪察加半島火山灰飄散 華航飛紐約航班繞行避讓

華航總經理陳漢銘到任5個多月 首度致員工公開信曝光

華航每周3班直飛鳳凰城 12月開航亞洲首家

相關新聞

40年過去…商品價格都漲了一倍！「通膨」未來東西會越來越貴且持續下去

我跟我媽相差了30歲，聽她提過小時候在屏東一碗陽春麵只要1元，這種便宜到誇張的價格，令我訝異。 在我讀國中時，同學們都會在補習前，先到附近的飲料店買點心。當時大杯的珍珠奶茶價格大約是25元到30元、

補助10億「解決旅宿缺工」成效不佳！網揭台灣觀光缺陷：薪水不漲補也沒用

交通部觀光署為解決旅宿業缺工問題，編列10億元補助業者增聘房務與清潔人員，原估可帶動逾1萬6000人就業，實際卻僅增加2617人。審計部決算報告指出，補助期間觀光旅館與一般旅館客房部職工增幅均未達1成，顯示政策對改善缺工幫助有限。報告也引述統計數據，住宿及餐飲業離職主因以待遇不符期望佔比最高，凸顯薪資與求職者需求落差。觀光署回應將持續宣導提高薪資、營造友善職場，並推動科技輔助與彈性用工，以強化服務品質。

建商獵地新寵 高雄老牌醫院「邱外科」3.4億賣了

高雄知名「邱外科醫院」3.4億元賣了！根據實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區成功一路知名老牌醫院「邱外科醫院」，去年12...

南科、永康土地標售冷 信義房屋專家看到「這訊號」

台南市府日前辦理南科FG特區、永康鹽行國中區段土地標售作業，最後只有1筆永康商業地成功標出，脫標率低。信義房屋在地專家分...

創投公會推亞洲科技創新島 邱德成提友善新創三倡議

2025年台灣創業投資年會於今日舉行，除了總統賴清德親臨現場致詞公開肯定創投公會在推動台灣創新創業生態、促進產業升級上的...

解約潮來襲！台中這建案靠這2招全數挺過 建商好訝異：竹科人占20%

全台預售屋解約潮來襲，依實價登錄，今年前5月預售屋解約量逼近千件，台中也是重災區。台中機捷特區「惠宇碧柳MORI」昨開箱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。