南科、永康土地標售冷 信義房屋專家看到「這訊號」

台南市府日前辦理南科FG特區、永康鹽行國中區段土地標售作業，最後只有1筆永康商業地成功標出，脫標率低。信義房屋在地專家分析，建商對景氣敏感，建築成本又難以下降，於是「乾脆不蓋」，可預期台南市今年下半年到明年一波預售交屋潮結束後，會有段時間新屋供給量減少；因此，對剛需買方來說，現在反而是進場的好時間點，物件選擇多、議價空間較大，待供給量變少，相對彈性也會較少。

此次標售的土地包括位於南科FG特區共釋出7標8筆土地，均是住宅區用地，鹽行國中區段則釋出3標5筆土地，包含住宅區與商業區用地，其中，商業區允許商業、餐飲、零售等多元用途，不過，最後只有1筆位於永康鹽行國中區段的商業區土地，由大牛牛建設公司標下，不僅整體脫標率低，該筆標出的土地溢價率也只有0.1%，形同是接近底價得標。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，大牛牛建設本就已經取得此次這塊基地旁3塊土地，合計已有近800坪左右土地，此次以接近底價得標，顯示態度也較為保守。

張榮也分析，日前台南許多百貨、商場、飯店開幕，表示業者對在地消費力仍有信心，不過，百貨及飯店業者在規劃開幕事宜，都是提早2、3年甚至4、5年評估，利潤回收則看未來10至20年，反觀建商買土地開發，評估的是未來2、3年的景氣狀況，獲利則要抓在未來5年內；換言之，綜合此次標售結果可看出，「殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做」，建商購地推案意願保守。

此現象將對買方造成什麼影響？張榮指出，前幾年建商推案量大，預估下半年至明年台南仍會有交屋潮，不過現在已經可觀察到不少屋主前兩年買在高點，現在陸續交屋後，願小幅讓利出場，短期內市場供給量偏大，價格可能也會有2成以內的議價空間；不過，大約2、3年後，可預期供給量會逐步減少，進而影響議價空間彈性相對也會縮小，因此，對剛需買方來說，若現階段有購屋需求，其實是不錯的進場看屋、購屋時間點。

而台南市地政局也指出，受到土地市場資金管制、市場交易冷清影響，業者購地態度趨於保守，不過，鹽行國中區段徵收案地點位於交通樞紐，中長期仍是值得關注的投資標的，南科FG特區的住宅用地則鄰近善化車站，位於南科生活圈核心，有立即開發條件，期待有業者後續評估投入開發。