40年過去…商品價格都漲了一倍！「通膨」未來東西會越來越貴且持續下去

我跟我媽相差了30歲，聽她提過小時候在屏東一碗陽春麵只要1元，這種便宜到誇張的價格，令我訝異。

在我讀國中時，同學們都會在補習前，先到附近的飲料店買點心。當時大杯的珍珠奶茶價格大約是25元到30元、炸甜不辣約15元，總之，只要一個50元銅板就能搞定這樣的套餐。

然而，到了2023年，便宜一點的炸甜不辣至少要30元，珍珠奶茶大約是60元到70元，使用純鮮奶、或是有名的店家，價格甚至會接近80元、90元。

驀然回首，才發現有了如此普遍性的改變。漲價並不是短時間就發生，是經過了好幾年、甚至幾十年，而這種改變，便稱為通貨膨脹（inflation），簡稱通膨。

根據經濟學定義，通膨指一般物價水準在某一時期內，連續性的以相當的幅度上漲；或等值的貨幣，其購買力持續性下滑。只有具備「普遍」、「持續」和「顯著上漲」等特徵，才能稱為通膨。

根據中華民國統計資訊網的資料，從1981年以來到2025年1月，消費者物價指數年增率平均是1.61％，中位數則是1.47％。在這段時間，物價指數（以2021年平均為100當基期）從52.95成長到109.43，翻了一倍。 大是文化《財富自由的階梯：5年賺到400萬，10年累積1,000萬。 我這樣精選ETF，年賺20％。》，作者：PG財經筆記 蔡至誠

實際的感覺就是，40年過去，商品價格都漲了一倍，雞排從40元變成80元、珍珠奶茶從30元變70元。

物價上漲並非完全不好，穩定的通膨對整體經濟有益。只要通膨率穩定、小幅度上漲就有利經濟成長；企業看見景氣變好，更願意投資、僱用員工；而利潤提升，員工才可能加薪；有錢買東西、經濟又成長，帶來正向影響。

世界公認的通膨率目標是2％至3％，比如美國在1927年到2023年的長期平均通貨膨脹率為3.1％。反之，若薪水或存款跟不上物價上漲，實際上能買到的東西就變少了，這就是「購買力縮水」。因此，可預見的是，未來東西會越來越貴，且持續下去。

