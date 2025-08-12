創投公會推亞洲科技創新島 邱德成提友善新創三倡議

2025年台灣創業投資年會於今日舉行，除了總統賴清德親臨現場致詞公開肯定創投公會在推動台灣創新創業生態、促進產業升級上的長期貢獻，數百位科技與金融界領袖也與會，包括緯創集團董事長林憲銘、陳瑞聰、許勝雄、吳東亮、黃男州、李長庚等重要的工商界和金融界高層，國科會主委吳誠文及緯創集團董事長林憲銘更在會中發表專題演講，分享科技創新與產業趨勢。

創投公會理事長邱德成在致詞中指出，台灣正站在歷史性轉折點。30多年來，「打造亞洲資產管理中心」與「建立台版亞洲納斯達克」一直是政策願景，歷任總統皆未能完成，如今在賴清德總統卓越領導下，已成功推動高雄成立「亞洲資產管理中心示範專區」，並由台灣證券交易所推出「創新版 2.0」，為台灣金融市場發展帶來重大突破。

邱德成強調，創投公會將全力推動「亞洲科技創新島」願景，並提出三項「友善新創」政策倡議，包括：

1.打造友善的投資環境：擴大法人投資獎勵，不再侷限於文創與生技，納入AI、半導體、數位經濟、綠色成長等國家戰略領域，並將新創稅賦優惠延長至八年，確保研發至擴張期的資金不中斷。

2. 建構友善的金融市場：持續優化創新板與創櫃板 Plus 制度，吸引更多國內外優質新創掛牌，並吸引國際科技人才來台，打造亞洲創新資本櫃紐。

3.培育友善的創業生態：強化企業創投（CVC）與新創合作，鼓勵大型企業併購投資，結合政策性融資與稅務工具，形成「以大帶小」的正向循環，加速新創成果產業化與國際化。

邱德成也表示，只要落實三項政策建議，台灣必能在全球創新競爭中脫穎而出，邁向「亞洲科技創新島」的願景。他呼籲政府、產業與創投攜手合作，為下一代打造更強韌、更有希望的台灣。

創投公會在會中亦頒發第二屆「創投之星」終身成就獎給金仁寶集團總裁許勝雄，表彰其以全球視野帶領企業持續突破，並長期支持創投與新創，成為產業共榮與創新永續的典範。