解約潮來襲！台中這建案靠這2招全數挺過 建商好訝異：竹科人占20%

全台預售屋解約潮來襲，依實價登錄，今年前5月預售屋解約量逼近千件，台中也是重災區。台中機捷特區「惠宇碧柳MORI」昨開箱，建商曝，此案自備5成，加上好地段蓋好宅，銀行鑑價結果住戶全數貸款成數過關；住戶竹科人占近20%，主要是竹科房價高，部分家住台中，也有的是有機會輪調中科。

市調機構591根據實價登錄統計，今年前5月六都加上新竹縣市預售屋解約量逼近千件，年增率飆上近6成，反映預售屋解約增，下半年恐加劇。從各縣市來看，解約量集中在桃園市、台中市、台南市。

品牌建商惠宇建設昨開箱位於北屯機捷特區的新成屋「惠宇碧柳MORI」，主打高坪效2房2衛產品。基地2198坪，共規劃4大棟大樓社區、298戶，住戶在今年過年後陸續交屋。

惠宇建設總經理顏定滄說，當台中房價進入6、7字頭，小宅成趨勢；現階段年輕人買房要買得有尊嚴，除了空間要滿足，也要住得品味，30坪二房二衛成主流，最重要是公設必須齊備、精緻、實用，方便住戶把公設當成「家的延伸」。

「惠宇碧柳MORI」社區擁千坪生態庭園，從大門環繞社區一圈長達370公尺的林蔭步道，以大樹、石頭、水瀑、生態池等營造微森林自然生態，可見高達20米的參天櫸木，綠覆率達60％。

顏定滄說明，「惠宇碧柳MORI」社區公設齊備、實用，擁有星級飯店挑高大廳、交誼廳、森林閱覽室、健身瑜珈教室、多功能會館、琴房與家教室等，同時為惠宇首座輕食吧供餐示範社區，讓回家成為住戶每天最期待的事。