南光台北南港成立營運總部 跨足預防醫學市場 要在全台開連鎖診所

製藥大廠南光（1752）位在台北南港的國際營運總部11日正式啟用，宣示南光從創新、臨床服務、品牌重塑到環保實踐「四箭齊發」，展現企業由內而外的轉型動能；南光同時也宣布進軍預防醫學市場，目標今年10月第一家優點診所將正式啟用，未來全台打造預防醫學連鎖體系。

南光董事長陳立賢說，希望展現企業轉型動能，此次攜手知名預防醫學機構跨界設立優點預防醫學中心，是南光從傳統製藥公司轉型為全方位健康服務的重要一步。

南光在8月6日公告，總經理王玉杯退休、轉任副董事長，總經理由南光第三代、原任數位運籌暨永續發展中心副總經理陳本松，以及研發技術生產中心副總經理陳本忠共同接任，形成雙總經理制。王玉杯表示，自己將於8月底完全退出，希望給陳本松、陳本忠兩年時間磨練，陳立賢預計三年後卸任董事長，屆時將正式完成世代交棒。

王玉杯表示，國際營運總部的成立，將成為南光深化亞洲市場布局、加速全球業務拓展的重要支柱。同時，南光也以全新企業識別（CIS），象徵南光對創新與專業的堅持不懈，更體現公司對全球客戶與合作夥伴長期合作、共創價值的承諾。

南光表示，面對全球健康趨勢與國人對預防醫學的重視，南光與優點診所合資成立全新預防醫學中心，結合南光在醫藥研發的技術優勢與優點診所的臨床照護專業，共同打造以「早期發現、積極預防、個人化健康管理」為核心理念的創新健康照護平台。

王玉杯表示，診所將導入國際先進的健康風險評估、生物指標檢測、遺傳分析與個別化生活介入方案，提供從健檢、慢性病風險預測、個人化營養諮詢到基因檢測等多元服務，並規劃未來擴展遠距健康監控與企業健康管理方案，第一間診所目標今年10月開幕，她期待未來能繼續在台北、新竹、台中、台南等縣市成立預防醫學診所，並在第五間成立時能打造旗艦中心。