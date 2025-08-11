台中三大熱區土地標售9月9日登場 173筆總底價227億元

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市地政局辦理第三次土地標售，標的橫跨水湳機場原址區、14期與13期等三大熱區。記者宋健生/攝影
台中市地政局辦理第三次土地標售，標的橫跨水湳機場原址區、14期與13期等三大熱區。記者宋健生/攝影

台中市地政局將於9月9日辦理今年第三次土地標售，標的橫跨水湳機場原址區、14期與13期等三大熱區，標售筆數達173筆、合計總底價約226.97億元，不過建商普遍審慎保守看待，粗估此次標脫率恐落在二至三成。

回顧今年2月與6月兩次標售，標脫率約20%與17.6%、溢價率約3%，顯示標售熱度偏冷。此次雖有巨蛋、水湳等建設題材支撐，但利率與去化壓力仍在，總價較低或是有鄰地整合需求的標的，有機會順利釋出，但高單價、高總價精華地，市場保守看待。

此次標售「地王」為西屯區逢大段土地，面積約1,622.54坪、單價落在112.4萬元，底標總價18.3億元，同時為總價王、單價王。另外，南屯區昌明段309地號，則是以底價14.12億元、單價98萬元居次。

開發商私下表示：「最近的標地不會太熱絡，一塊10億元的土地，以現在的政策面來說（包含容積移轉），除了貸款困難，隨便計算都要建商拿出8億元現金，有能力或有意願的建商並不多。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章則認為，現階段業界普遍呈現觀望狀態，除了購地以及開發成本考量外，目前推案要賣很好不容易，短期內建商選地更趨精準，低總價、具快速推案條件的土地，較受歡迎，預期此次標售脫標率也不會太好看。

