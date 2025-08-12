亞洲最佳企業雇主獎／玉山銀多元共融 績效卓越

亞洲指標性人才雜誌《HR Asia》於本月8日舉行頒獎典禮，玉山銀行今年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」，更首度獲頒「DEI多元平等共融獎」肯定，展現玉山致力打造幸福職場、創造更好的員工體驗及凝聚團隊實踐永續的卓越成果。

「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲區最具代表性的人力資源獎項之一，不僅聚焦在人力資源實踐，更重視員工參與度與建構職場文化，評選從組織文化核心（Core）、員工身心體驗（Self）與團隊合作溝通（Group）三大面向進行綜合評比，結合企業報告與員工匿名問卷進行評鑑。結果顯示，玉山銀行在評鑑的各個面向皆優於產業平均，除了團隊合作溝通分數是名列前茅，員工願意主動協助同仁的意願指標更接近滿分，代表玉山在重視人才、培育人才及組織人才上已顯具體成果。

玉山銀行人力資源處資深協理郭宸巖表示，先有滿意的同仁，才有滿意的顧客，提供工作與家庭平衡的職場環境，讓擁有不同特質的人才在玉山大家庭中，都能感受到被接納和尊重，創造一個能激發熱情、發揮潛能並實踐自我價值的工作環境。玉山提供多元且優於法令的員工支持措施，透過推動「友善職場」、「母性關懷」、「健康促進」及「家庭參與」等面向，提升員工向心力，進而增進歸屬感，致力打造員工快樂的第二個家。

玉山強調，人才是先行指標，也是關鍵指標，玉山將秉持「唯有人才永續，企業才能永續」的理念，發揮金融正向影響力，持續強化人才培育並提升員工福祉，建構多元平等的共融職場，攜手全體玉山人邁向更具韌性的永續未來。