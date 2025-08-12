汽車零件業 經部六招支持

經濟部長郭智輝昨（11）日與汽車零組件產業座談，提出六大協助，包含降低成本、檢討貨物稅、研發投抵優惠、匯率避險等。

郭智輝昨日與台灣外銷汽車AM（售後市場）及國內OE（汽車新車原廠）供應鏈大廠，深度交流台美關稅與新台幣匯率等議題。

經濟部表示，台灣汽車零組件製造業營利事業家數約1,741家，近三年外銷值均突破2,200億元，且美國市場占比約達五成，業者對於關稅與匯率變動敏感度高，直接連動營利及經營績效，影響力道深遠。

經濟部針對汽車零組件產業提出六項因應對策。第一，導入智慧製造與人工智慧技術服務，協助業者提升產線生產效率；第二，透過汰舊換新政策引導業者添購高效能新設備；第三，集中採購原物料，提升企業議價能力，並由經濟部出面協助中鋼降低生產成本，進而讓利給中下游業者。

第四，加大企業創新支持力道，提高研發投抵額度，研發補助將以從速從優從簡來協助業者，激勵業者投入轉型研發；第五，將向財政部建議檢討貨物稅政策，加速淘汰老舊汽車，擴大內需市場；第六，推動中小企業取得避險額度信用保證措施，協助產業降低匯率風險。