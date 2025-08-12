機械業「做四休三」 壓力罩頂

台灣機械公會昨（11）日表示，台灣對等關稅採疊加計算，若再加上新台幣匯率問題，機械業合計與日、韓價格落差已達20%，愈來愈多廠商「做四休三」，8月起美國關稅發酵，各大廠壓力罩頂，籲政府放手台幣貶值救產業。

有70年歷史的工具機龍頭廠台中精機董事長黃明和坦言，這是他在產業界40多年來處境最慘烈的一次，預期市場免不了會是一次「淘汰賽」。黃明和不諱言，近期業界除了無薪假一大堆，下個月德國漢諾威工具機展，也有不少大型廠家為省下上千萬元花費而不去參展，處境十分險峻。

機械公會昨天發布7月機械設備出口值27.93億美元、年增13.4%，以新台幣計價為815.29億元、年增1.8%。累計前七月出口值為177.1億美元、年增6.5%。

台灣機械公會理事長莊大立指出，累計前七月對美國出口增加16.1%，出口金額為47.2億美元；對中國大陸機械出口小幅增長3.8%，出口金額為40.7億美元。其中工具機前七月出口11.7億美元、年減6.3%；7月單月出口1.63億美元、年減8.4%，前七月出口持續衰退，尤其主要市場中國大陸又年減14%，若再加上對等關稅，預期出口恐持續下滑。