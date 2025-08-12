快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣機械公會昨（11）日表示，台灣對等關稅採疊加計算，若再加上新台幣匯率問題，機械業合計與日、韓價格落差已達20%，愈來愈多廠商「做四休三」，8月起美國關稅發酵，各大廠壓力罩頂，籲政府放手台幣貶值救產業。

有70年歷史的工具機龍頭廠台中精機董事長黃明和坦言，這是他在產業界40多年來處境最慘烈的一次，預期市場免不了會是一次「淘汰賽」。黃明和不諱言，近期業界除了無薪假一大堆，下個月德國漢諾威工具機展，也有不少大型廠家為省下上千萬元花費而不去參展，處境十分險峻。

機械公會昨天發布7月機械設備出口值27.93億美元、年增13.4%，以新台幣計價為815.29億元、年增1.8%。累計前七月出口值為177.1億美元、年增6.5%。

台灣機械公會理事長莊大立指出，累計前七月對美國出口增加16.1%，出口金額為47.2億美元；對中國大陸機械出口小幅增長3.8%，出口金額為40.7億美元。其中工具機前七月出口11.7億美元、年減6.3%；7月單月出口1.63億美元、年減8.4%，前七月出口持續衰退，尤其主要市場中國大陸又年減14%，若再加上對等關稅，預期出口恐持續下滑。

新台幣

關稅疊加 工具機淪為慘業…中高階產品恐被取代

對等關稅疊加計算，工具機成「慘」業，行政院昨（11）日公布產業衝擊評估，工具機輸美關稅，比日、韓、德等競爭國高出9個百分...

關稅衝擊…車廠7月營收全面衰退 豪華車衰退28.3%

國內指標車廠昨公布七月營收，各家車廠受關稅及市場觀望氛圍影響，七月營收表現全部衰退，車市龍頭和泰車較去年同期衰退幅度百分...

機械業「做四休三」 壓力罩頂

台灣機械公會昨（11）日表示，台灣對等關稅採疊加計算，若再加上新台幣匯率問題，機械業合計與日、韓價格落差已達20%，愈來...

汽車零件業 經部六招支持

經濟部長郭智輝昨（11）日與汽車零組件產業座談，提出六大協助，包含降低成本、檢討貨物稅、研發投抵優惠、匯率避險等。

萬海第2季 EPS 0.38元

貨櫃三雄將陸續公告半年報，萬海航運昨（11）日董事會通過2025年度第2季度財報，第2季受到美國關稅政策及台幣急速升值波...

汽車零組件廠相對穩健

車市冷，但部分汽車零組件廠7月表現相對亮眼，其中，橙的7月合併營收4,258萬元，年增21.97%，改寫近四年同期新高，...

