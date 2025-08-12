關稅疊加 工具機淪為慘業…中高階產品恐被取代

對等關稅疊加計算，工具機成「慘」業，行政院昨（11）日公布產業衝擊評估，工具機輸美關稅，比日、韓、德等競爭國高出9個百分點，未來中高階工具機可能被日、德取代，是衝擊最大產業，政院將協助開拓非美市場，並輔導轉型升級。

行政院昨日由副院長鄭麗君率領秘書長龔明鑫、政委楊珍妮等人召開記者會，說明台美談判及對等關稅對產業衝擊情形。

龔明鑫分別分析工具機、手工具、水五金、重電、塑膠製品等傳統產業受對等關稅衝擊情形。工具機方面，根據政院資料，台灣疊加後的輸美關稅為24%，相較於主要競爭國日本、南韓、德國的15%，高出9個百分點，壓力較大，包含大型龍門機、車銑複合機、精密零件等，可能被日、德取代。

龔明鑫說，未來將協助業者開拓非美市場以降低風險，例如印度、東南亞、歐洲，同時要輔導業者雙軸轉型，並提供貸款補助、汰舊換新補助等，加碼擴大內需。

至於手工具、水五金的主要競爭對手是越南和中國大陸，這部分台越關稅一致，中國大陸關稅則是原稅率加55%，近期大陸對美相關出口已出現衰退，等於大陸讓出許多市場，台廠可以爭取，龔明鑫強調，這代表關稅競爭未必完全是防守，也可以積極進取。

重電產業方面，龔明鑫表示，主要競爭對手為中國大陸與歐盟，雖短期內因產品需認證、替代性低，出口仍有支撐力，但面對歐盟時，對方技術成熟且關稅更低，競爭壓力較大；相對下，面對大陸時，台灣技術具優勢，短期壓力較小，政府鼓勵業者朝綠電、風電等利基產品發展，以提升競爭力。

至於塑膠製品，主要競爭國為中國大陸、墨西哥，台灣輸美關稅都較兩國低，影響較有限。

行政院強調，為減緩關稅對產業衝擊，已規劃產業支持方案，並已於7日起受理申請。

媒體關注下半年景氣，龔明鑫表示，美國尚在進行232調查，情況較為複雜，不過預期在AI需求的趨勢下，ICT產品出口短期內仍會維持成長，整體第3季出口表現，他仍偏向樂觀看待。