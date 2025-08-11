快訊

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

喬山營收／上半年3.88億 年增152.6% 每股純益1.28元 下半年營運續強

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

喬山（1736）公布上半年合併財報，合併營收229.13億元、年增24.9%，創歷年同期新高，稅後純益3.88億元、年增152.6%，每股稅後純益1.28元。法人指出，隨著主要客戶積極擴張市場，加上下半年旺季營收動能強勁，全年營運表現有望再創新高。

喬山第2季合併營收123.10億元、年增20%，創單季同期新高，第2季營業利益率達6.8%，較去年同期增加2.8個百分點，較上季提升6個百分點，營業利益達8.3億元，較去年同期增加4.3億元。

不過，第2季受新台幣升值影響，導致認列匯兌損失6億元，致第2季稅後純益僅1.12億元、年減61.6%，每股稅後純益0.37元。

喬山同時公布7月合併營收33.61億元，年增1.4%；累計前七月合併營收262.76億元，年增21.3%，再度刷新同期新高紀錄，主要受惠於併購效益延續及各區域市場穩健成長。

喬山指出，健身器材產業淡旺季分明，隨著營運規模擴大與毛利率提升，喬山目前在淡季亦能穩健獲利，隨著美國與歐洲等主要客戶積極向其本土以外的市場擴張，加大集團下半年在旺季營收動能，營運表現有望再創新高。

在產品策略方面，喬山積極推進多元化布局。旗下商用產品線「Onyx」與「Vision」上市不到一年，獲得市場高度評價，並成功開拓高端與平價商用市場通路。

今年第3季，喬山將再推出「Matrix」全新重量訓練及配件系列，搭配全球重量訓練風潮，有望帶動新一波營收與市占率成長。

在家用通路方面，全球大型客戶業績持續進展，新產品覆蓋更多價位帶，今年將可加速市場滲透與市占擴大。

供應鏈布局上，面對美國關稅政策趨於明朗，越南與中國大陸的關稅差異拉大，公司憑藉全球6座生產基地的彈性調度，與多年深耕布局越南優勢，已將銷往美國的產品全面移轉至越南生產，有效降低製造成本並優化供應鏈。

喬山表示，今年新建的越南二廠，第一期預計於9月完工投產，下半年越南出口比重可望提升，帶動整體毛利率成長。同時，公司亦適度調整市場價格，以反映全球性的輸美關稅變化。

法人指出，喬山在成本結構與國際競爭力上具備明顯優勢，為拓展跨國客戶合作奠定基礎。展望下半年，公司在新客戶訂單持續釋放、新產品效益延續及產能配置優化推動下，整體營運動能可望延續強勁成長。

喬山 營收 越南

延伸閱讀

寶成製鞋業務連17個月正成長 全球製鞋產業景氣正向往上

台師大PASSION偏鄉學程邁入第7年 越南志工也入校陪伴學生

川普集團高爾夫球場計畫徵地 越南農民僅獲微薄補償

關稅不確定因素衝擊車市 車廠營收全盤皆墨

相關新聞

關稅疊加 工具機淪為慘業…中高階產品恐被取代

對等關稅疊加計算，工具機成「慘」業，行政院昨（11）日公布產業衝擊評估，工具機輸美關稅，比日、韓、德等競爭國高出9個百分...

關稅衝擊…車廠7月營收全面衰退 豪華車衰退28.3%

國內指標車廠昨公布七月營收，各家車廠受關稅及市場觀望氛圍影響，七月營收表現全部衰退，車市龍頭和泰車較去年同期衰退幅度百分...

機械業「做四休三」 壓力罩頂

台灣機械公會昨（11）日表示，台灣對等關稅採疊加計算，若再加上新台幣匯率問題，機械業合計與日、韓價格落差已達20%，愈來...

汽車零件業 經部六招支持

經濟部長郭智輝昨（11）日與汽車零組件產業座談，提出六大協助，包含降低成本、檢討貨物稅、研發投抵優惠、匯率避險等。

萬海第2季 EPS 0.38元

貨櫃三雄將陸續公告半年報，萬海航運昨（11）日董事會通過2025年度第2季度財報，第2季受到美國關稅政策及台幣急速升值波...

汽車零組件廠相對穩健

車市冷，但部分汽車零組件廠7月表現相對亮眼，其中，橙的7月合併營收4,258萬元，年增21.97%，改寫近四年同期新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。