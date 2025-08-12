快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

汽車零組件廠相對穩健

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車市冷，但部分汽車零組件廠7月表現相對亮眼，其中，橙的（4554）7月合併營收4,258萬元，年增21.97%，改寫近四年同期新高，另外，廣華-KY、劍麟7月營收也相對穩健，優於市場預期。

廣華7月合併營收4.45億元，較去年同期成長24.8%，主要受惠於美墨市場拉貨動能持續升溫，逐步消化第2季初受關稅政策干擾所形成的庫存與遞延訂單，帶動出貨逐步回穩。廣華累計前七月合併營收為新台幣29.48億元，年增3.57%，顯示拉貨力道的回暖。

劍麟7月合併營收為4.35億元，較上月成長8.6%，年減0.7%；累計前七月合併營收為29.54億元，較去年同期成長1.9%，改寫歷年同期新高水準。劍麟表示，受惠北美、歐洲與亞洲等地區客戶對於旗下膝蓋式及側邊安全氣囊、氣簾充氣殼體、預縮式安全帶精密導管等主力產品出貨動能持續保持穩定成長，且波蘭廠安全帶出貨量也持續穩定成長，帶動汽車安全事業群營收表現，前七月合併營收登歷年同期新高水準。

橙的前七月累計營收2.77億元，年增21.1%，改寫八年同期新高。受惠歐洲市場持續推動經銷與直營並行的雙軌銷售策略模式，有效提升區域市場滲透率。

營收 劍麟

延伸閱讀

寶成製鞋業務連17個月正成長 全球製鞋產業景氣正向往上

汎德永業財報／上半年EPS 11元 連三年上半年賺進一個股本

今晨從澳洲返台 盧秀燕：藉此了解各國因應關稅政策

順達7月營收月減3.3% 衝 BBU 業務

相關新聞

關稅疊加 工具機淪為慘業…中高階產品恐被取代

對等關稅疊加計算，工具機成「慘」業，行政院昨（11）日公布產業衝擊評估，工具機輸美關稅，比日、韓、德等競爭國高出9個百分...

關稅衝擊…車廠7月營收全面衰退 豪華車衰退28.3%

國內指標車廠昨公布七月營收，各家車廠受關稅及市場觀望氛圍影響，七月營收表現全部衰退，車市龍頭和泰車較去年同期衰退幅度百分...

機械業「做四休三」 壓力罩頂

台灣機械公會昨（11）日表示，台灣對等關稅採疊加計算，若再加上新台幣匯率問題，機械業合計與日、韓價格落差已達20%，愈來...

汽車零件業 經部六招支持

經濟部長郭智輝昨（11）日與汽車零組件產業座談，提出六大協助，包含降低成本、檢討貨物稅、研發投抵優惠、匯率避險等。

萬海第2季 EPS 0.38元

貨櫃三雄將陸續公告半年報，萬海航運昨（11）日董事會通過2025年度第2季度財報，第2季受到美國關稅政策及台幣急速升值波...

汽車零組件廠相對穩健

車市冷，但部分汽車零組件廠7月表現相對亮眼，其中，橙的7月合併營收4,258萬元，年增21.97%，改寫近四年同期新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。