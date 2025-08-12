汽車零組件廠相對穩健

車市冷，但部分汽車零組件廠7月表現相對亮眼，其中，橙的（4554）7月合併營收4,258萬元，年增21.97%，改寫近四年同期新高，另外，廣華-KY、劍麟7月營收也相對穩健，優於市場預期。

廣華7月合併營收4.45億元，較去年同期成長24.8%，主要受惠於美墨市場拉貨動能持續升溫，逐步消化第2季初受關稅政策干擾所形成的庫存與遞延訂單，帶動出貨逐步回穩。廣華累計前七月合併營收為新台幣29.48億元，年增3.57%，顯示拉貨力道的回暖。

劍麟7月合併營收為4.35億元，較上月成長8.6%，年減0.7%；累計前七月合併營收為29.54億元，較去年同期成長1.9%，改寫歷年同期新高水準。劍麟表示，受惠北美、歐洲與亞洲等地區客戶對於旗下膝蓋式及側邊安全氣囊、氣簾充氣殼體、預縮式安全帶精密導管等主力產品出貨動能持續保持穩定成長，且波蘭廠安全帶出貨量也持續穩定成長，帶動汽車安全事業群營收表現，前七月合併營收登歷年同期新高水準。

橙的前七月累計營收2.77億元，年增21.1%，改寫八年同期新高。受惠歐洲市場持續推動經銷與直營並行的雙軌銷售策略模式，有效提升區域市場滲透率。