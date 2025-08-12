快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

萬海第2季 EPS 0.38元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

貨櫃三雄將陸續公告半年報，萬海航運（2615）昨（11）日董事會通過2025年度第2季度財報，第2季受到美國關稅政策及台幣急速升值波及，第2季單季稅後純益10.7億元，年減90%，單季每股純益（EPS）為0.38元。

萬海上半年累計合併營收719.43億元，年增9.37%，營業淨利179.09億元，年增36.68%，稅後純益98.09億元，年減39.4%，EPS為3.5元。

儘管受到美國關稅政策影響第2季海運市場，公司憑藉著優異的成本控制，上半年累計營業淨利仍繳出年增的成績單。新台幣升值帶來未實現匯兌損失，短期影響稅後純益，管理層將持續專注於核心業務發展，優化營運效率，以穩健的步伐化解外部挑戰，維持長期穩健成長。

對於下半年市場展望，根據專業研調機構Alphaliner最新的預測，2025年艙位供給增長6.3%、貨量需求成長2.0%。另一家市調機構Drewry則預估，今年的艙位供給成長5.7%、貨量需求成長1.9%，兩大機構預測今年的運力供給增長雖相對於去年已減緩，但全球貿易成長受關稅壁壘及地緣政治衝突影響，預估全年的需求放緩，全球經濟仍具挑戰及不確定性。

影響相對較大的中美關稅，雙方可能將原訂8月12日到期的關稅談判再延長90天，客戶原本觀望暫停的需求有望逐步恢復，有助運價止跌反彈。

萬海全球布局不斷擴大當中，將持續優化船舶運行效率以符合ESG節能減排及提升營運競爭力。

關稅 萬海 台幣升值

萬海第2季 EPS 0.38元

