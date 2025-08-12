車廠旺季不旺 7月業績全黑 和泰車年減0.3% 三陽減0.9%

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
國內指標車廠11日公布7月營收，各家車廠受關稅及市場觀望氛圍影響，7月營收表現全部衰退。汽車製造示意圖。圖／AI生成
國內指標車廠11日公布7月營收，各家車廠受關稅及市場觀望氛圍影響，7月營收表現全部衰退。汽車製造示意圖。圖／AI生成

國內指標車廠昨（11）日公布7月營收，各家車廠受關稅及市場觀望氛圍影響，7月營收表現全部衰退，車市龍頭和泰車（2207）較去年同期衰退幅度0.3%最小；三陽也是衰退幅度較小的車廠，年減0.9%。其他車廠單月營收年減幅度都達兩位數百分比。

和泰車7月營收254.9億元，年減0.3%，累計今年前七月營收達1,630.1億元，年減1.4%。裕隆7月營收61.85億元，年減15.6%，前七月營收419.95億元，年減17.5%。中華車7月營收25.3億元，年減32.3%，前七月營收189.33億元，年減31.5%。

裕日車7月營收12億元，年減37.7%，前七月營收94.2億元，年減39%。汎德永業7月營收41.86億元，年減20.8%，前七月營收320.7億元，年減7%。

汎德永業昨天同時公布第2季財報，單季稅後純益5.01億元，年減8.4%，每股純益6.21元，累計今年上半年每股純益達11.0元，連續三年的上半年度就賺進一個股本。汎德永業上半年受惠於BMW、MINI、Porsche三大品牌新車完整的產品線，整體銷量持續成長。

和泰車因TOYOTA COROLLA CROSS與LEXUS UX及LM銷售量成長，對營收有所挹注，7月合併營收僅年減0.3%。

三陽7月營收57.5億元，年減0.9%，累計今年前七月營收380.3億元，年減6.5%。三陽的營收來源中，包括汽車製造銷售、機車相關製造銷售以及機車外銷業務等，並因外銷業務成長，有效消弭因為台灣車市緩購，造成汽車銷售衰退的衝擊。

原本每年7月是車市的傳統旺季，在農曆7月之前，各車廠的加碼促銷與夏季競賽的內部促銷，都支撐7月的旺季業績。但今年在關稅議題壓力下，從4月下旬開始衝擊買氣，情況遲未改善，7月車市更是全面衰退。除整體車市規模縮減，僅中華的商用車和特斯拉的掛牌呈現年增表現，而進口車占比降至44.8%，豪華車更較去年衰退28.3%，都是關稅調降的重災區。

目前車市氛圍相當悲觀，業界擔心，如果不確定因素遲遲未排除，造成的衝擊恐將超出原先的預估。

營收 車市

相關新聞

關稅疊加 工具機淪為慘業…中高階產品恐被取代

對等關稅疊加計算，工具機成「慘」業，行政院昨（11）日公布產業衝擊評估，工具機輸美關稅，比日、韓、德等競爭國高出9個百分...

關稅衝擊…車廠7月營收全面衰退 豪華車衰退28.3%

國內指標車廠昨公布七月營收，各家車廠受關稅及市場觀望氛圍影響，七月營收表現全部衰退，車市龍頭和泰車較去年同期衰退幅度百分...

機械業「做四休三」 壓力罩頂

台灣機械公會昨（11）日表示，台灣對等關稅採疊加計算，若再加上新台幣匯率問題，機械業合計與日、韓價格落差已達20%，愈來...

汽車零件業 經部六招支持

經濟部長郭智輝昨（11）日與汽車零組件產業座談，提出六大協助，包含降低成本、檢討貨物稅、研發投抵優惠、匯率避險等。

萬海第2季 EPS 0.38元

貨櫃三雄將陸續公告半年報，萬海航運昨（11）日董事會通過2025年度第2季度財報，第2季受到美國關稅政策及台幣急速升值波...

汽車零組件廠相對穩健

車市冷，但部分汽車零組件廠7月表現相對亮眼，其中，橙的7月合併營收4,258萬元，年增21.97%，改寫近四年同期新高，...

