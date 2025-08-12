航空四雄營收一好三壞 日本線載客率下滑、電商業務未恢復

航空四雄7月營收，一好三壞。除了星宇之外，其他三家都呈現年減，其中，華航（2610）昨（11）日公布7月合併營收為177.4億元，年減3.3%、仍月增5.02%，營收為歷年同期次高。

星宇7月營收表現不俗，約為40.1億元，月增7%、年增15.7%。虎航7月單月營收13.9億元，雖然年減14.5%，但月增9.4%。業內預期，今年暑假旺季高峰有望遞延到8月，換言之，航空四雄8月營運有望重回成長格局。

業內指出，航空四雄7月營收受到兩大因素干擾，其一、含金量最高的日本黃金航線受到大海嘯的預言影響，載客率下滑；其次，航空貨運電商業務一直未恢復，半導體等需求雖然推升運價維持高點，少了電商貨助威，航空貨運成長動能受到拖累。

華航7月客運收入106.5億元，月增3.4%；貨運收入 56.3億元，月增5.6%。華航表示，8月日本線的載客率回升，業績會有不錯表現，雖然暑假漸接近尾聲，展望 9月華航看好歐洲市場持續暢旺，法蘭克福、維也納、捷克及阿姆斯特丹等航線，預估訂位率皆可約八成以上。

星宇航空昨日公布7月營收跟上半年財報，7月總營收為40.1億元，月增7%、年增近16%；其中，7月客運營收31.8億元，年增5%。貨運方面，7月貨運營收為4.78億元，年增達59%，單月及累計皆創新高。累計前七個月營收達259.7億元，較去年同期成長31%，創歷年同期新高。

星宇航空公布上半年會計師核閱財報，累計上半年稅後純益9.23億元，年增率2.5%，營業毛利18.25%，每股純益0.31元。

台灣虎航2025年7月自結單月營收13.9億元，年減14.5%、月增9.4%，主要因受地震、關稅、經濟不穩定等大環境因素影響，導致消費者對非必要性消費，會有猶豫甚或延遲、控制預算等行為出現。

長榮航空7月客運營收達119.6億元，貨運營收達45.4億元，合併營收達184.9億元；累計今年前七月合併營收達1,287.4億元，創歷年同期新高。