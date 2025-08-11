快訊

寶成製鞋業務連17個月正成長 全球製鞋產業景氣正向往上

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布7月合併營收196.90億元，月增0.5、年減11.5%。（寶成提供）中央社
全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布7月合併營收196.90億元，月增0.5、年減11.5%。（寶成提供）中央社

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布7月合併營收196.90億元，月增0.5、年減11.5%；累計前七月合併營收1,494.96億元，則較去年同期略為減少0.9%。值得注意的是，寶成製鞋業務連續17個月正成長，顯示製鞋產業景氣正向往上態勢不變。

另一家製鞋大廠來億-KY，7月合併營收28.56億元、年減14.9%；累計前七月合併營收238.59億元、年增14.2%。中傑-KY自結7月合併營收18.09億元、年減35.1%；累計前七月合併營收131.41億元、年減12.6%。

第3季為製鞋業傳統淡季，加上第2季新台幣匯率升值、美國關稅政策影響第3季接單出貨，目前公布的各家製鞋大廠中，僅足球鞋龍頭志強與戶外功能鞋大廠鈺齊（9802）7月營收為年增正成長，其餘包括寶成、豐泰（9910）、來億、中傑，7月營收均為年減。

展望第4季，由於美國關稅政策陸續塵埃落定，除了中國大陸、印度市場仍未明朗之外，以目前接單的狀況研判，整體接單出貨會優於第3季。

寶成重要子公司裕元工業7月自結營收6.68億美元（折合約新台幣196.21億元）、年減1.9%，其中製鞋業務當月營收年增0.5%；累計前七月自結營收47.30億美元、年增0.7%，其中製鞋業務累計營收年增5.3%，延續穩健增長態勢。

而由裕元工業零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，7月自結營收為人民幣11.54億元（折合約1.59億美元）、年減8.6%；累計前七月自結營收為人民幣103.14億元（折合約14.23億美元）、年減8.3%，顯示中國大陸市場消費力道仍顯疲弱。

