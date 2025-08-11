北屯機捷特區最美森林圖書館 「惠宇碧柳」落成開箱

因應高房價與空間需求並存的市場趨勢，台中品牌建商惠宇建設，首度開箱位於北屯機捷特區的新成屋「惠宇碧柳MORI」。此案標榜機捷特區最美森林圖書館，並且主打高坪效2房2衛產品，以回應現代家庭對「小宅高效能」的居住需求。

惠宇建設總經理顏定滄表示，面對高房價，現階段年輕人買房除了空間要滿足，也要住得有品味，他強調「當台中房價每坪單價進入6、7字頭時，開發商迎合總價市場，房屋坪數越來越小將是趨勢，但公設必須越來越精緻！」

走進「惠宇碧柳MORI」社區，沿著溪邊綠徑漫步，繞上社區一圈，會遇見高20米的參天櫸木，以及北屯機捷特區最美，闊達千坪的開放式生態庭園。

稀有60%高綠覆，彷彿都市裡的生態莊園，惠宇以壯闊的6米迴車道，創造禮遇直達家門前的儀式感；上一秒漫步都會鐵道，下一秒走進虹夕諾雅的水漾森林。顏定滄強調，這份入境「惠宇碧柳MORI」社區的感動，正是惠宇送給住戶的誠摯祝福。

考量未來邁入少子化與高齡化社會，惠宇用心打造零接觸、無障礙健康生活，公共空間採用零接觸感應式電動門、節能燈具與一級節能空調，地下室停車空間更規劃有洗手台與社區推車，方便住戶回家整理採買物品。

此外，惠宇也善用公共空間，創造住戶生活的交流平台；「惠宇碧柳MORI」擁有星級飯店挑高大廳，機捷特區最美的森林閱覽室，充滿陽光綠意的健身瑜珈教室，賓主盡歡的多功能會館，更為注重教育的家庭，貼心規劃琴房與家教室，成功提升居住的享受層次，也讓「回家」兩個字，成為住戶每天最期待的事。

因應高房價高通膨，惠宇提出百年建築六大關鍵指標：靜音革命、上配管工法、ESG節能、外牆排煙排氣、宜居建築與零接觸社區。除事先規劃冷氣主機安裝位置、排油煙管以特殊工法避開天井拉至外牆排放，更導入隔音降噪、ESG節能與全社區EMS能源管理系統等規劃，大幅升級生活品質。

以ESG節能為例，惠宇採用「電能回生轉換電梯」，電梯下行時充電，供應下次上行時的部分電力，以媲美特斯拉的省能、時尚、安全、永續，打造放眼未來的智慧社區，初步估算，可節省約40%至50%用電。

做為惠宇首座輕食吧供餐示範社區，「惠宇碧柳MORI」除了精緻高效的物業管理系統，增加社區專屬宅配和外送空間，更順應後疫情時代，打造五星級的零接觸資源回收室，規劃感應式電動門、可供即時清潔的洗手檯，感應式開關的垃圾冷藏空間，更用光觸媒與氫氧離子殺菌，可依尖峰離峰調整溫度，全程零接觸、安心又省能。

另位於北屯區水湳生態公園第一排的預售新案「惠宇仁平MY PARK」，強調萬坪綠地第一排優勢，並主打步行可達捷運與學區資源，目前銷售率已破八成，每坪均價站上7字頭。

市府挹注北屯百億建設，兌現水湳經貿園區願景，推升14期的國際化，漢神洲際購物中心預計於2026年第1季開幕，台中綠美圖、台中國際會展中心亦預計2025年第4季啟用，後續水湳轉運中心、台中巨蛋園區與水湳超巨蛋等建設接棒，2026年將開啟大水湳時代元年。

顏定滄指出，標榜雙國道、雙匝道、雙捷運站及公園第一排的「惠宇仁平MY PARK」，是大水湳時代框架下，少數具備「萬坪公園第一排」、「名校學區」與「散步到捷運」優勢的預售個案。