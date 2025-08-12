快訊

亞太生技投資論壇／花旗醫療健康部亞太區總經理張凌：「東升西降」趨勢明顯

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

花旗醫療健康部亞太區總經理張凌昨（11）日表示，全球生技資本市場在過去六個月已出現明顯的「東升西降」趨勢，今年香港製藥及生技股的表現已分別上漲了六至八成，為各類股中表現最好族群；台灣過去五年生技總市值已成長近一倍達1.7兆元以上，櫃買市場生技總市值更僅次於半導體產業，為第二大產業族群。

「2025亞太生技投資論壇」昨日登場，張凌應邀發表演講時指出，全球生技資本市場不再以歐洲為籌資首選，美國及亞洲已成為最重要的生技籌資重鎮。若以亞洲各個資本市場表現來看，香港資本市場今年回暖，今年5月大陸恆瑞醫藥在香港進行二次上市，吸引全球最主要資金投資。

櫃買中心董事長簡立忠表示，2024年全球IPO件數較2023年明顯下降，但台灣卻逆勢成長，有15家生技公司掛牌，比2023年大幅成長，今年上半年也有五家IPO掛牌，在櫃買市場，生技醫療產業是市值僅次於半導體的第二大產業族群，台灣已形成技術鏈完整、創新活躍的生技聚落。

台灣證券交易所副總經理杜惠娟表示，台灣資本市場在過去25年已逐步看到生技產業成為明日之星的成長潛力。

