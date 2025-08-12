快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

亞太生技投資論壇／行政院秘書長龔明鑫：三策略助攻產業

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

行政院秘書長龔明鑫昨（11）日表示，全球製藥供應鏈正由全球化轉向區域化，台灣憑藉地理優勢與製造能力，在人工智慧（AI）、資通訊（ICT）產業及臨床應用的深厚實力下，政府對藥品及醫材的未來，將透過協助傳統產業轉型、鼓勵創新研發，及強化在地供應鏈、連結國際市場等三大策略，助產業走向全球市場。

龔明鑫昨日在「2025亞太生技投資論壇」中以「台灣生技產業的下一步」為題發表演講。他表示，台灣生技產業發展至今已建立良好基礎，我們的法制環境逐步完善，「生技醫藥產業發展條例」2022年將範圍擴大至醫療器材、再生醫療、CDMO。法規愈來愈透明化並與國際接軌，目前正加強資料治理法制化，政府也將加強人才引進政策，透過外國專業人才引進法規鬆綁，讓高薪外籍專業人士享稅務優惠，例如年薪逾300萬可折減課稅等。

龔明鑫表示，台灣生技不只是製造醫療，更將定義未來醫療。政府有決心整合研發、臨床、製造及法規等資源，讓生技創新從台灣出發、走向全球。此外，台灣生技產業競爭優勢，以藥品來說，產業基礎完整，具外銷潛力，法規系統也與國際同步。

