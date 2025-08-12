亞太生技投資論壇／鑽石董座楊泮池：生技三力齊發 邁向全球

鑽石（6901）生技投資公司董事長楊泮池昨（11）日表示，全球生技正處於AI應用、精準醫療、細胞治療等多重創新交匯點，台灣具備完整的臨床與技術轉譯實力，亟需加速整合研發、資本與國際市場，並透過長期資金、制度設計與國際接軌的三力齊發，引領台灣生技產業邁向全球。

鑽石生技投資與證交所、櫃買中心聯合主辦的「2025亞太生技投資論壇」昨日登場，吸引超過500位國內外專家、學者與生技業者參加。包括哈佛與麻省理工教授George Church、英國Syncona生技創投執行合夥人John Tsai、日本大和生技創投總經理Shumtaro Kodama、美國Jefferies富瑞金融集團董事總經理吳軍、花旗醫療健康部亞太區總經理張凌、證交所副總經理杜惠娟、櫃買中心副總經理李淑暖等人都應邀發表演講。

楊泮池表示，台灣不能只有電子業，雖然民間資金龐大，但生技產業上來的速度太慢，期望政府有更多政策鼓勵產業落地，從長期資金、制度設計與國際接軌三力齊發，包括智慧醫療、創新醫材、新藥研發，甚至是CDMO（委託開發暨製造服務），能有更多落實的措施。

他呼籲，台灣應該以2,300萬人為基礎，將經驗複製到東南亞，並藉此走向美國與歐洲，同時也要將台灣新藥先到美國取證後再回台發展的模式改變，促成衛福部食品藥物管理署（TFDA）能有更快速的取證流程，促成台灣生技產業真正國際化。

證交所董事長林修銘表示，生技醫療產業是一條充滿希望但挑戰重重的道路，需要長時間研發與大量資金投入，才能將創新轉化為改善人類健康的成果。生技業對資本市場的依賴格外深，除了資金挹注，更需要品牌光環、國際能見度與策略性長期資金，加速新藥與創新醫材從實驗室走向全球市場。

林修銘指出，截至7月底，在證交所掛牌的生技業總市值已突破8,600億元。未來將持續透過創新板與國家戰略緊密結合，積極推動台灣成為亞洲前瞻新經濟產業的上市首選地，以作為產業整合的最終推手，協助台灣企業站上世界舞台，邁向永續的全球領導地位。

櫃買中心董事長簡立忠表示，台灣上櫃和興櫃生技股已達187家，顯示台灣資本市場對生技產業具高度支持潛力。櫃買中心未來將持續協助具研發實力與市場潛力的創新企業，善用多元資源與籌資機制，拓展國際能見度與市場規模，深化與資本市場的對接，創造有利新創成長的沃土，以帶動我國生技產業穩健發展。