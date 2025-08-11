管理錦囊／在職進修 厚植思考力

探究我國大學碩士在職專班的起源，可溯及1990年代後期，當時我國教育部為因應全球「終身學習」的浪潮，開始大力推動高等回流教育，為在職人士提供專屬的進修管道。

一時全國各公私立大學的碩士在職專班，如雨後春筍般應運而生，從此在職進修便成為企業主及專業經理人，獲取新知、職場充電與擴充人脈的最佳途徑之一。

回顧多年來，碩士在職專班經歷過許多風風雨雨，例如許多事業有成者，為彌補學歷不足而鍍金等等的疑慮。然而，在職進修究竟要學什麼？這個問題若是專業領域的知識，相信因人而異，惟就讀研究所共通之處，即為學習「做學問的方法」卻是萬變不離其宗。

我的博士論文指導教授李慶芳主任，當年曾經教導我透過「研究生的三項基本功」來建立思考力，迄今終身受益匪淺。畢業之後，我自己也在大學兼任教職十餘年，今將李教授的三項基本功理念簡單介紹如下。

一、推演，想像空間的延伸

舉一反三，將思考空間儘量聯想、延伸、擴張與發散。最簡單的方式是嘗試從一個主題想出三個關鍵字、關鍵詞或三個重點等等，以此訓練自己思考與想像的能力，如此一來，可培養更進一步思考的能力。例如，舉出高齡化現象的三個重點，服務對於銀行業的三個重要性等。

二、歸納，一言蔽之的智慧

舉三反一，將上述所推演出的重點，逐步收攏、分類、聚焦與精簡，因為過度的推演容易失焦，就如同冗長的會議抓不到重點，必須適時引導並列出重點，以此訓練自己整合各種觀點的能力，如此一來，方能使結論聚焦在主題。例如，整合各方所提出的各種意見，並將重點以一句話表達出來。

三、升維，鳥瞰思維與高度

綜觀全局，意味著打破慣性思考的框架，擴大與提高思考的廣度與深度，以此訓練自己集大成的能力。如此一來，對事物整體的掌握度也將會隨之提升，並能在彙整各項重點的基礎上，進而產出創新的思維與見解。例如，空拍機升空，由上而下俯瞰迷宮的布局，出口自然一覽無遺。

近年來碩士在職專班的論文護航、抄襲及代寫等等歪風時有所聞，也因此，經常受到「學店化」、「賣學位」等負面的質疑。

其實回歸教育的本質，不就是學生認真學習，學以致用；老師認真教學，培育英才。依個人自二專夜間部起，一步一腳印至取得博士學位，長達十餘年在職進修的經驗，知識的學習，觀念與態度才是根源。而碩士論文的寫作過程，其實就是培養研究生學習做學問的方法。

學會做學問的方法，也代表掌握了學習新知識與解決問題的能力，就如同學會製作釣竿與釣魚的方法，日後豈有沒魚吃的道理。

新世代的管理者，若選擇就讀碩士在職專班，可透過上述三種基本功的思考力訓練，在面對公司的決策、團隊的領導、業務方向與執行困難等等問題時，能夠進行有系統的思考，具體化自己的獨特構想與主張，進一步精進並提升自身解決問題的能力與職場競爭力。