商業興觀點／科技加持 看比賽像進遊樂場

經濟日報／ 黃琮哲（商研院運動與健康智慧服務研究所研究員）

在未來三至五年，無論在家中還是在賽場，觀賽者將透過數位科技與新型態的賽事，來體驗和接觸運動。運動賽事型態的改變不只是單一方面，新型態賽事或聯盟都運用二種以上的新模式來優化賽事品質、增加群眾黏著度，於賽事進行中不斷提供各種刺激，增加群眾參與成為比賽的一部分。

北美四大運動的NBA是全球觀看人數最多的運動之一，但收視率自2015年逐步下滑，近兩年更下滑了20%以上。為了找回收視族群，在2024年調整傳統媒體模式增加了季中錦標賽，以及隔年的季後附加賽；2025年更加深與線上影音平台的合作，為球迷提供球場第一排的場邊視角及互動遊戲，並對於想要了解比賽細節的球迷，另外提供即時統計數據圖表的觀看模式。

由高球傳奇老虎伍茲和羅瑞·麥克羅伊所創立的新型態科技TGL室內高爾夫聯賽，運用AR智能實境投影辦理高爾夫球比賽，有AR實境結合真實長短草地、沙坑的室內場地，加上嵌入600個驅動器，可任意改變坡度與地形的科技果嶺，讓比賽體感貼近於真實場地進行；比賽於室內舉行，球迷無須忍受風吹日曬雨淋，可以舒服地坐在位置席上喝飲料吃點心，同時觀賞世界頂尖賽事活動，並為支持球隊加油鼓勵。

美國喬治亞州起家的香蕉棒球聯盟改變了標準棒球規則，為棒球運動帶來新樣貌，例如每場球賽只能打兩小時、觀眾接到界外球算打者出局、啦啦隊成員是65歲以上的社區阿嬤、門票15美元還附餐吃到飽。比賽融合了棒球、音樂、舞蹈與特技，娛樂性內容及獨特規則吸引了大眾目光，聯盟設計了完整的顧客體驗，將無聊的比賽轉化為球員、球迷及所有人共同歡樂的地方。2025年門票皆已售罄，欲購買2026年門票者須登記抽籤。

運動產業投資版圖也從北美洲移往中東與亞太地區，卡達（QIA）、沙烏地阿拉伯（PIF）和阿聯酋國家將體育列為戰略重點，運動做為沙烏地阿拉伯「2030願景」的一部分，透過對多個領域的大量投資，沙烏地阿拉伯體育市場2023年的總價值為71.6億美元。

沙烏地阿拉伯體育投資公司SURJ以10億美元收購了DAZN運動娛樂平台，未來平台可讓用戶看到更多沙阿體育賽事。印度和中國於亞太地區運動領域的投資合計占該地區總資金95%，隨著體育運動專業化，投資標的重點為全球性的串流媒體及提供觀眾使用的運動娛樂平台，但與體育運動相關的B2B工具一樣前景可期。

電子競技、人工智慧工具和技術，持續為體育運動帶來新的面向，目前人們對活躍且科技運用較多的社交場所較感興趣，若運動科技數位化能被廣泛應用，再把體育內容和遊戲精華結合，並提供高品質互動內容和數位參與平台，加上政府支持與民間投資，將為運動產業帶來新面貌。

