智慧經營／建大工業總裁楊銀明 運動行銷 提升品牌力

「賣感覺」的行銷時代來了，建大（2016）總裁楊銀明認為，運動能夠凝聚不同的消費者，藉由運動行銷挺選手圓夢，同時提升企業品牌形象，是一個雙贏行銷策略；建大長期默默贊助國內及世界各大賽事，傳遞「守護夢想前行」的理念。

產品形象 深植人心

國內多家知名品牌業者在運動行銷上都做的非常好，宏碁、華碩等企業都贊助運動選手用運動語言跟消費者對話；捷安特、美利達也支持各種自行車運動，經由運動行銷間接讓品牌、產品在國際打出知名度。

楊銀明說，建大不只在產品研發用心，更長期深耕品牌行銷，讓全球民眾認識建大輪胎這個品牌；運動選手在成名前須藉由舞台讓其精進發揮，更需要許多人默默支持，選手們奮鬥獲得好成績的精彩時刻，即便沒有任何產品宣傳，贊助者的品牌形象早已悄悄地深植人心。

建大贊助有一個原則，當地風行的運動是主要目標，增加KENDA品牌在全球的曝光率，並且深耕當地市場，以強化品牌在地化做為策略，將建大品牌融入當地人喜愛的運動中；建大未來將持續提供更多運動舞台，吸引更多國際選手來台互相切磋，增加球賽的精采度，也讓台灣球員能與來自世界各國的好手彼此砥礪、提高技術，讓選手能藉此機會邁向國際舞台。

建大在追求營運成長的過程，一直秉持著「取之於社會 用之於社會」的精神，並且傳遞「守護夢想前行」的理念，持續贊助世界各大賽事；過去贊助的Ben Curtis於2003年獲得英國高爾夫球公開賽冠軍，傳奇般的崛起是建大運動行銷成功的最佳寫照。

在國內運動品牌的行銷策略上，為提供國內選手更多的比賽舞台，建大長期攜手TLPGA台灣女子職業高爾夫協會，自2013年起已連續13年舉行「建大輪胎盃台灣女子職業高爾夫巡迴賽」，讓國內年輕優秀的高爾夫女子選手有一個與其他選手競技的機會。

建大長期支持中華職棒統一獅隊、女子高爾夫球選手盧曉晴及龔怡萍、台灣網球好手許育修、台灣TSR機車錦標賽、台東三鐵賽Charlleng Taiwan、KOM自行車聯賽系列、彰化賽車節等。

積極參展 「賣」向國際

楊銀明進一步分析，建大的品牌是行銷全球，國際運動品牌行銷也很重要，所以長期關注國際知名的賽事，在歐美國家，建大支持NHL美國職業冰球隊、NBA美國職業籃球克里夫蘭騎士隊及在球隊球場贊助廣告、MLB美國職業棒球克里夫蘭守護者隊、NCAA美國俄亥俄州州立大學男子／女子籃球，以及美國NCAA俄亥俄州州立大學美式足球等。

建大並結合自家輪胎產品贊助相關國際賽事，如美國／日本甩尾飄移賽（Formula Drift）、美國及歐洲職業MTB車隊、越野摩托車賽及選手等，提升建大品牌國際能見度及專業形象。

此外，建大也積極參與國際展覽，這也是品牌行銷很好的方式，參與國際知名秀展，在每年全球各大重要秀展上了解各競爭廠家的最新動態，與相關國際買主交流與互動，了解買主及目標消費者的「真實需求感受」，不但能整合市場新訊，也能瞄準市場商機與國際市場訊息接軌，加強產品開發能力及競爭力，進一步推升營收、獲利更上層樓。

建大藉由運動行銷成功將輪胎與運動結合，帶來很好的品牌效果；未來建大不改初心，持續往贊助與運動行銷步伐前行。