2025亞太生技投資論壇 林修銘：共創閃耀全球的鑽石級舞台

臺灣證券交易所、鑽石生技投資及櫃檯買賣中心共同主辦的「2025 亞太生技投資論壇」11日盛大舉行。證交所董事長林修銘致詞時表示，資本市場是一個完整的生態系，支持企業從起步到壯大，證交所將持續與政府、產業與投資人攜手，提供靈活制度與堅定支持，為生技業打造一個閃耀全球的「鑽石級」舞台！

本屆論壇以「生技創新，健康賦能，資本引領大未來」為核心主軸，匯聚產官學研各界菁英，吸引超過500位國際與本地生技領袖參與，旨在鏈結全球生技創新與國際資本，為台灣生技產業注入強勁新動能。

林修銘指出，生技醫療產業是一條充滿希望但挑戰重重的道路，需要長時間研發與大量資金投入，才能將創新轉化為改善人類健康的成果。因此，生技產業對資本市場的依賴格外深，除了資金挹注，更需要品牌光環、國際能見度與策略性長期資金，加速新藥與創新醫材從實驗室走向全球市場。

近年來台灣資本市場的亮眼表現，全世界有目共睹。截至今年7月底，已有54家生技醫療業者在台灣證券交易所掛牌，總市值突破8,600億元，這股豐沛的籌資量能與市場廣度，正是我們支持生技產業的堅實底氣。

證交所深知生技業需要能吸引機構法人並鏈結國際資本的舞台，透過國際知名度與品牌聲譽，協助企業延攬頂尖人才、提升外資投資意願，並獲得長期發展資金。我們提供深厚的資金池、廣泛的投資人基礎，以及與國際接軌的法規環境，幫助企業持續成長。

台灣同時擁有半導體、資通訊與AI的完整產業鏈，結合數位醫療與智慧醫材，提供生技業跨域整合的契機。已上市公司更透過早期投資與資源挹注，形成「以大帶小」的產業良性循環，證交所則是推動這股力量的核心推手。

行政院長於7月中宣示打造台灣為亞洲那斯達克的重要政策，台灣創新板正是落實此一國家戰略的核心板塊，致力於將台灣打造成亞洲前瞻新經濟產業的上市首選地。2025年起政府開始實施「健康台灣深耕計畫」，「導入智慧科技醫療」便是其中重要的一環，創新板也為具備關鍵技術、創新能力及未來發展潛力的生技公司，提供一個更具效率的上市途徑。透過創新板與國家戰略的緊密結合，讓台灣成為企業在亞洲市場實現全球化發展的堅實後盾。

證交所更積極透過「東南亞創新資本平台」作為國際橋樑，深入海外創新生態圈、發掘海外優質公司，並將台灣優質企業直接帶向全球舞台，厚植國際競爭力。證交所的目標很明確：讓臺灣的生技企業在證交所登板、壯大，走到國際，邁向永續的全球領導地位。